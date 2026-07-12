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巴威颱風高雄山區甩尾 土石泥流入侵高中美蘭部落民宅

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄桃源山區昨晚發生土石泥流灌入民宅災情，今早調度機具協助清理土石。圖／高忠德議員提供
高雄桃源山區昨晚發生土石泥流灌入民宅災情，今早調度機具協助清理土石。圖／高忠德議員提供

巴威颱風來襲，高雄桃源山區累積雨量超過300毫米，高中美蘭部落傳出土石崩塌、泥流注入民宅災情。居民今晨返家發現大量泥巴灌入客廳地板且淹沒農具，議員高忠德獲報後帶人協助清理，希望近期內快點將水溝及擋土牆補強，以免下次颱風來襲再度發生災情。

中央氣象署今早8時30分宣布解除巴威颱風警報，不過高雄山區那瑪夏、桃源、茂林、甲仙及六龜，雨量預測達250毫米，市府昨晚宣布，五個行政區今天持續停班停課。

桃源山區昨晚雨量不小，高中里美蘭部落發生邊坡土石崩塌，大量土石堵住排水溝，導致挾帶土石的泥流無處宣洩流往余姓民宅，所幸當時無人在家，住戶未受困或受傷。

住戶今晨返家發現，客廳地面及農具儲藏室泥濘一片，連忙通報公所及民代協助處理，在挖土機清運土石及人力清除淤泥後勉強恢復原貌。

議員高忠德指出，此次颱風累積雨量約300毫米，屬於間歇性降雨，因山上水溝不大，被土石堵住之後溢流至民宅，雖然住戶平安無事，發電機、割草機等農具全被泥流淹沒，初估損失約十幾萬元。

高忠德說，目前仍在颱風季節，希望相關單位在最短時間內協助處理排水溝及擋土牆問題，以免發生更嚴重災情。

高雄桃源山區發生土石泥流灌入民宅災情，今早緊急調度人力清理住家。圖／高忠德議員提供
高雄桃源山區發生土石泥流灌入民宅災情，今早緊急調度人力清理住家。圖／高忠德議員提供

高雄桃源山區發生土石泥流灌入民宅災情，今早緊急調度人力清理住家。圖／高忠德議員提供
高雄桃源山區發生土石泥流灌入民宅災情，今早緊急調度人力清理住家。圖／高忠德議員提供

巴威颱風

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