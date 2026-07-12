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男子颱風天衝高雄西子灣衝浪 南部未列警戒區僅能勸離不能開罰

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
昨天高雄停班停課，有男子衝到高雄西子灣海域衝浪，警方勸離他上岸離開。（取自「爆料公社」公開版）
昨天高雄停班停課，有男子衝到高雄西子灣海域衝浪，警方勸離他上岸離開。（取自「爆料公社」公開版）

巴威颱風襲台，高雄市昨日宣布停班停課，卻有民眾在西子灣衝浪，過程被民眾拍下後放上社群，引起網友熱議，海巡署南部分署今受訪表示，衝浪民眾由鼓山分局勸導上岸，因南部海域未列入颱風警戒區，高市府禁制令未生效，只能勸離，沒有開罰。

網友以「市長放颱風假！市民西子灣爽衝浪？這樣對嗎？」在臉書社團「爆料公社」發文，貼文附上照片，一名男子在西子灣南岬頭海域衝浪，員警在沙灘示意他上岸，吸引遊客在外圍觀看及近百網友留言。

貼文引爆近百則留言，網友痛斥「這種颱風天蓄意去海邊溪邊的，出意外時不要救」、「萬一被捲 又要海巡冒危險出海搜尋」、「愛別人辛苦，自己享福」；但也有網友認為「南部沒啥風雨，難得有大浪，錯在天氣不對」。

海巡署南部分署受訪表示，昨天下午6點多接獲通報後，衝浪民眾由警方勸離，因氣象署昨天未將台灣西南部海域列為警戒區域，故高雄市政府災害應變中心相關禁止進入海域公告（禁制令）尚未生效，只能勸哩，無法開罰。

南部分署說，颱風期間海象變化迅速，沿海地區可能出現長浪、強陣風及瞬間大浪，具有高度危險性，本隊再次呼籲，颱風影響期間應避免前往海邊從事各項水域遊憩活動，以維護自身安全。

巴威颱風

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