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全國災情3004件134傷 萬里溪堰塞湖估15日滿水溢流

中央社／ 記者黃麗芸台北12日電

颱風巴威遠離，海上颱風警報今天已解除，中央災害應變中心也調降為二級開設；統計此次全國災情共3004件、134人受傷，估計花蓮萬里溪堰塞湖15日將達滿水位溢流。

颱風巴威中央災害應變中心，上午舉行第9次工作會報暨情資研判會議。

國家災害防救科技中心報告表示，輕颱巴威已遠離台灣，馬祖沿海仍須注意大浪影響；坡地易致災區有新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣11個縣市山區，須注意鄰近聚落坡地變化及對外道路通阻情形。

根據災情監控及搜索救援組統計資料顯示，全國災情總計3004件，以路樹與民生、基礎設施災情較多，並造成134人受傷（其中6人為外籍人士）。

水電維生組表示，全國曾停水4278戶、未修復4278戶，預計今晚6時復水；全國曾停電24萬7558戶，還有3273戶未修復，新竹尖石、五峰（2144戶）、桃園復興（55戶）因道路中斷或封閉，預計今晚11時可修復完成。

另外，市話曾中斷1萬364戶、待修復1143戶，預計明天可修復完成；基地台曾受損145座、待修復67座，預計14日深夜11時可修復完成。

水利設施方面，油羅溪義興護岸約0K+916處的護岸基礎淘空道路流失，今天清晨近6時已完成緊急搶修。

交通工程組也提到，公路預警性封閉2處，包括台9線227K+500~229K（萬里溪橋）；以及台61線0K~1K（淡江大橋），全面禁止通行，上午10時開放通行。

道路災阻則有2處，為台7線33K（榮華路段）泥流及40K（高義路段）土石流，上午10時開放通行；台7線49.8K（大曼路段）坍方，預計下午5時開放通行。道路災情則有台3線南下83.2K（暗窩路段）坍方，佔用南下車道，北上仍可通行。

鐵路部分，平溪線上午9時起恢復行駛；內灣線全線停駛，內灣=富貴間K27+325~K27+37邊坡滑落正搶修中，辦理公路接駁作業，全線預計下午5時搶修完畢並恢復行駛。

海運方面，花蓮港持續實施管制；國際兩岸航線表定4航線、共計22航次停航；國內航線表定10航線，共計79航次停航；空運部分，國際兩岸航線表定972班次，已取消73架次、延誤10架次，國內航線表定286班次，已取消51班次、延誤1架次。

農林漁牧組表示，持續監測花蓮萬里溪堰塞湖情形，截至上午8時30分蓄水量419.76萬公噸（佔82.31%），依最新水位及入流量研判，恐於15日達滿水位溢流（若遇降雨則有可能提前），目前無滲流或管湧破壞跡象，評估仍以壩頂溢流破壞為主，落實禁止民眾進入溪床活動。

另外，上午6時許執行無人機空拍，馬太鞍溪上游未新生堰塞湖，河道無堵塞，且下游水位無異常下降，已解除馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒。

岸際勸離部分，海洋委員會表示，全國共舉發22單，其中北部地區就達19件。

疏散撤離組表示，截至上午7時止共計有1萬5228人疏散撤離；收容安置組也說明，截至上午8時止，計有11縣市、38鄉鎮市區，開設76處收容所，共計收容1628人。

指揮官、內政部長劉世芳裁示，全國仍有部分區域停水停電，請相關單位積極搶修，以利民眾在上班日時恢復正常生活，工作期間並注意自身安全；因海上颱風警報已解除，中央災害應變中心也調降為二級開設，由消防署長指揮督導。

巴威颱風

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