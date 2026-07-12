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巴威颱風新北381件災情 侯友宜：堤外便道拚下午清理完畢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午視察河濱清理情形與考場整備。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天上午視察河濱清理情形與考場整備。記者葉德正／攝影

巴威颱風遠離，新北市長侯友宜今天視察災後復原情形受訪表示，此次颱風造成全市381件災情，目前僅剩零星個案待處理，市府自昨天深夜風雨稍歇後即動員各單位投入復原工作，力拚今天完成環境整理，堤外便道希望下午就能恢復通行，確保明天上班、上學順利。

侯友宜今天受訪表示，巴威颱風來勢洶洶，市府事前已做好完整防颱整備，這次災情大多為路樹倒塌、招牌掉落、電線受損及局部積淹水等案件，目前已大致排除，只剩零星個案持續處理。

侯友宜今天上午前往三重河濱公園了解堤外便道清理進度，並三重新北高中視察試場恢復情形。侯友宜說，這次河濱公園積淹水情形可說是不幸中的大幸，淹水主要集中在三重及新店兩處，市府昨天半夜便開始進場清理，希望橫移門今天下午恢復開放，並完成堤外便道清淤作業。

侯友宜表示，市府各局處全面投入災後復原，環保局動員5500名人力，景觀處及配合廠商也同步協助，今天將全力完成垃圾清運、環境整理及市容恢復，同時完成交通號誌修復，讓交通恢復正常運作，確保民眾明天上班、上學不受影響。

巴威颱風

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