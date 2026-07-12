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兩岸觀策／從北京「窮台」10年 看兩岸對彼此的誤判

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巴威釀新北堤外道積水一度達1.6公尺 市府動員157台機具急搶通

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜指出當時積水高度。記者黃子騰／攝影
侯友宜指出當時積水高度。記者黃子騰／攝影

巴威颱風逐漸遠離，但帶來的豪雨及適逢大潮，導致新北市大漢溪及新店溪沿岸出現積淹水。新北市長侯友宜今天上午視察堤外道路及河濱公園清理狀況並感謝施工人員辛勞，要求在今天下午盡速搶通二重疏洪道及堤外便道，確保明日市民通勤無虞。

受巴威颱風外圍環流影響，昨天深夜至今天凌晨新北市降下強降雨，適逢大潮水位高漲，導致大漢溪兩岸及新店溪沿線的堤外道路、高灘地河濱公園發生嚴重積淹水及泥沙淤積。

高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，此次災後復原共計動原157輛重型機具，包含水車12輛、挖土機11台、推土機9台、卡車11輛，還有掃地車2輛。黃裕斌指出，機具已於昨天深夜12時進場待命，待水位稍退後即採取分區分線策略投入清淤。搶通優先順序是攸關市民通勤的市區機車道與堤外便道，其次為休閒用途的自行車道，最後則是園區內的各項土木水電設施與停車場。

黃裕斌說，車行道路的部分，二重疏洪道、大漢重新堤外道，以及新店溪中永和的堤外便道希望在今天中午左右搶通。後續自行車道、停車場還有園區設施的部分，也持續一併把它搶通。因接下來天氣會慢慢好轉，淤泥會越來越乾，施工人員會搶在中午前盡快把它清理完畢，也呼籲民眾在還沒開放之前先不要進來河濱公園。

水利局長宋德仁表示，此次堤外道路積淹水主要因受洩洪及大漢溪本身潮汐影響，地面上一度積水1.6公尺，所幸水庫是採取預防性調節放水，從幾百、一千、兩千慢慢放，避免將大量泥沙一次沖下來，很多泥沙及髒東西大部分都會清掉，整體淤泥量大約10公分。

市長侯友宜指出，從昨晚到現在重點擺在重新堤外便道、二重疏洪道，包括新店中永和的堤外便道等三個地方，希望今天下午就能夠搶通提早開放，讓市民可以及早來使用，讓大家也能夠來這裡停車，最重要的是不要影響到明天上班上課的通勤交通路徑。

侯友宜也指示，高灘地的堤外便道還有疏洪道的堤外便道，一定要把淤泥清除到位，清好以後開放的時間會跟市民報告。同時也感謝第一線辛苦的工作夥伴，還有國軍單位也來支援，大家都非常辛苦，相信只要趕快搶、趕快做，讓市民恢復正常的生活這才是我們要的。

新北市高灘處向市長侯友宜簡報目前搶通狀況。記者黃子騰／攝影
新北市高灘處向市長侯友宜簡報目前搶通狀況。記者黃子騰／攝影

掃地車清理地上淤泥。記者黃子騰／攝影
掃地車清理地上淤泥。記者黃子騰／攝影

新北重新堤外道路因巴威颱風積水，大量樹枝卡在道路中央。記者黃子騰／攝影
新北重新堤外道路因巴威颱風積水，大量樹枝卡在道路中央。記者黃子騰／攝影

侯友宜指示施工單位盡速清理淤泥。記者黃子騰／攝影
侯友宜指示施工單位盡速清理淤泥。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜查看當時積水高度。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜查看當時積水高度。記者黃子騰／攝影

侯友宜詢問施工人員目前搶通進度。記者黃子騰／攝影
侯友宜詢問施工人員目前搶通進度。記者黃子騰／攝影

大型機具刮除堤外道路上淤泥。記者黃子騰／攝影
大型機具刮除堤外道路上淤泥。記者黃子騰／攝影

巴威颱風

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