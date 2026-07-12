巴威剛走北市今夜間加收垃圾 出動逾4千清潔人員災後復原

巴威颱風遠離，中央氣象署上午5時30分解除陸警，而各縣市交通運輸也恢復正常，北市今晚也將加開垃圾收運，讓民眾排出兩天生活垃圾及災後廢棄物，環保局今也將出動逾4000人力啟動災後復原。

交通局表示，YouBike、共享機車自今上午8時起恢復正常營運。而公車、北捷今起也恢復正常班次行駛。而北捷遊憩公司也宣布，貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋冰上樂園今起也恢復正常營運，各場館已完成防颱應變及環境整理，並展開設施巡檢與安全整備，確認安全無虞後陸續恢復服務。

此外，北市共放兩天颱風假，環保局表示，考量民眾排出生活垃圾及災後廢棄物需求，清潔隊員將加班執勤，提供晚間垃圾收運服務，民眾可依平時垃圾收運時間及地點排出垃圾，30處限時收受點也將一併開放。

環保局表示，巴威颱風影響期間，災情通報主要為廣告招牌掉落及環境污染案件，均已即時派員完成處理，今天也將動員逾4000名清潔人力，對市區重點道路，加強清除樹枝、落葉及散落雜物，全力投入環境復舊工作，恢復市容整潔，提供安全、乾淨的生活環境。

而明天也將舉行分科測驗，各考場今天也將針對設備、環境逐一檢視，下午4至6時也將開放考生看考場，蔣萬安也預計在上午前往考場之一陽明高中巡查，瞭解復原狀況。