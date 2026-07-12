快訊

兩岸觀策／從北京「窮台」10年 看兩岸對彼此的誤判

每周重訓多久好？研究揭最佳時間：90至120分鐘助降死亡風險

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威剛走北市今夜間加收垃圾 出動逾4千清潔人員災後復原

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市每周日停止收運垃圾，環保局因應巴威颱風影響逐漸減弱，明天夜間加班收運垃圾，為服務市民排出生活垃圾及災後廢棄物。圖／取自臉書「台北市環保局」
北市每周日停止收運垃圾，環保局因應巴威颱風影響逐漸減弱，明天夜間加班收運垃圾，為服務市民排出生活垃圾及災後廢棄物。圖／取自臉書「台北市環保局」

巴威颱風遠離，中央氣象署上午5時30分解除陸警，而各縣市交通運輸也恢復正常，北市今晚也將加開垃圾收運，讓民眾排出兩天生活垃圾及災後廢棄物，環保局今也將出動逾4000人力啟動災後復原。

交通局表示，YouBike、共享機車自今上午8時起恢復正常營運。而公車、北捷今起也恢復正常班次行駛。而北捷遊憩公司也宣布，貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋冰上樂園今起也恢復正常營運，各場館已完成防颱應變及環境整理，並展開設施巡檢與安全整備，確認安全無虞後陸續恢復服務。

此外，北市共放兩天颱風假，環保局表示，考量民眾排出生活垃圾及災後廢棄物需求，清潔隊員將加班執勤，提供晚間垃圾收運服務，民眾可依平時垃圾收運時間及地點排出垃圾，30處限時收受點也將一併開放。

環保局表示，巴威颱風影響期間，災情通報主要為廣告招牌掉落及環境污染案件，均已即時派員完成處理，今天也將動員逾4000名清潔人力，對市區重點道路，加強清除樹枝、落葉及散落雜物，全力投入環境復舊工作，恢復市容整潔，提供安全、乾淨的生活環境。

而明天也將舉行分科測驗，各考場今天也將針對設備、環境逐一檢視，下午4至6時也將開放考生看考場，蔣萬安也預計在上午前往考場之一陽明高中巡查，瞭解復原狀況。

巴威颱風

延伸閱讀

強颱巴威來襲 新北明日停止垃圾收運

明天再放颱風假？蔣萬安工作會報透露：強陣風可能持續到周日清晨

巴威颱風基隆明停班停課 公車停減班、開放部分紅線、停收垃圾

北市周日正常上班課…校園停放車輛8時前須駛離 北捷恢復正常班距

相關新聞

台大分院新竹醫院擴建…湳雅院區 推動多年無進展

新竹台大分院新竹醫院前年升格竹竹苗首家醫學中心，院方推動「湳雅院區」多年，但遲無具體進展。據悉，院長洪冠予今年四月拜會市府說明整體規畫方向，市府已請院方盡速提送完整計畫資料，以利後續評估及依法辦理相關程序。

中市預付型消費申訴 逾6成沒解決…法制局：持續查核

台中市近三年有十五家預付型消費停業或倒閉，申訴五千二百卅一件逾六成未獲解決，遍布健身、美容、餐飲、兒童遊樂業，市議員陳俞融要求市府正視問題。對此，法制局表示，將持續查核高風險行業，並適時建議中央納入強制機制。

抗暑新裝 北市清潔隊變身深藍小精靈

夏日高溫，北市府祭抗熱新招，清潔隊六千多人換新制服，上衣透氣又排汗，基層讚譽有加，民眾見狀直呼，清潔隊從原本黃色的「小小兵」變身深藍的「小精靈」，俐落又帥氣；市場處也設計風扇衣，讓第一線同仁穿裝有二顆電風扇的背心，真的「走路都有風」。

操作不當…基隆資收車2度撞老婦 國賠99萬

基隆市環保局資源回收車王姓駕駛員前年執勤時，連兩次操作不當，先是左腳踏空打滑使車輛頓挫往前，車頭撞擊八旬老婦，急欲下車察看，又未注意檔位致車輛再次撞擊婦人致骨折重傷。法官認為環保局公務員執行職務有過失，判國賠近百萬元。

台南永康砲校轉型園區二期動工 地方促打通交通瓶頸

台南市永康砲兵飛彈學校二期開發區動工並啟動招商，當地東橋地區大樓林立，交通原本就壅塞，如今新總圖啟用，社宅等重大建設如火如荼興建中，民代要求市府盡早啟動周邊交通改善，市府表示，會優先開通二王郵局旁巷道、南延康橋大道，拓寬省道台廿線並研議擴大儲車空間，紓解交通。

衛武營三棟舊兵營舍改建展演基地 遭爆白蟻蛀蝕嚴重、結構安全存疑

高雄衛武營改造為都會公園前，曾有「三連棟」兵營營舍，2021年經高市府保留改造為展演基地，總面積60公頃，成為南高雄最大藝文聚落，但藝術團體陸續進駐其中R棟後，卻發現有漏水、通風不良問題，另棟S棟屋頂更遭白蟻嚴重蛀蝕，嚴重威脅建物結構，而衛武營公園近年爆出多顆高齡樹木遭白蟻蛀蝕，連白蟻成熟為「大水蟻」也常干擾當地民眾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。