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巴威遠離 桃竹苗台中等縣市仍亮起土石流黃色警戒

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據土石流大規模崩塌防災資訊網統計，目前土石流黃色警戒為170條，分布於新竹縣、台中市等6縣市10鄉鎮56村里，其中仍發布大規模崩塌紅色警戒1 處，分布於新竹縣五峰鄉桃山村，大規模崩塌黃色警戒則有7處，分布於4縣5鄉6村。圖／取自土石流大規模崩塌防災資訊網
根據土石流大規模崩塌防災資訊網統計，目前土石流黃色警戒為170條，分布於新竹縣、台中市等6縣市10鄉鎮56村里，其中仍發布大規模崩塌紅色警戒1 處，分布於新竹縣五峰鄉桃山村，大規模崩塌黃色警戒則有7處，分布於4縣5鄉6村。圖／取自土石流大規模崩塌防災資訊網

巴威颱風今已遠離台灣，農業部已解除全部土石流紅色警戒，調整至黃色警戒。根據土石流大規模崩塌防災資訊網統計，目前土石流黃色警戒為170條，分布於新竹縣、台中市等6縣市10鄉鎮56村里，其中仍發布大規模崩塌紅色警戒1 處，分布於新竹縣五峰鄉桃山村，大規模崩塌黃色警戒則有7處，分布於4縣5鄉6村。

根據農村發展及水土保持署土石流大規模崩塌防災資訊網統計，雖然巴威颱風已遠離，但今仍發布1處大規模崩塌紅色警戒，分布於新竹縣五峰鄉桃山村，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

另發布170條土石流黃色警戒，分布於台中市和平區達觀里、自由里；新竹縣竹東鎮上坪里、五峰鄉大隘村、桃山村、花園村、竹林村，尖石鄉新樂村、嘉樂村、錦屏村、秀巒村、梅花村、玉峰村、義興村；苗栗縣南庄鄉獅山村、南富村、西村、南江村、蓬萊村、東河村，泰安鄉八卦村、錦水村、清安村、中興村、士林村、象鼻村、梅園村。

以及桃園市復興區三民里、澤仁里、奎輝里、長興里、羅浮里、高義里、三光里、華陵里、義盛里、霞雲里；雲林縣古坑鄉華山村、桂林村、樟湖村、草嶺村；嘉義縣梅山鄉龍眼村、圳南村、瑞里村、安靖村、太和村、瑞峰村，阿里山鄉豐山村、來吉村、樂野村、達邦村、里佳村、山美村、茶山村、新美村、十字村等6縣市10鄉鎮市區56村里。

此外，也發布7處大規模崩塌黃色警戒，分布於新竹縣五峰鄉大隘村，新竹縣尖石鄉梅花村、秀巒村；台中市和平區達觀里，桃園市復興區華陵里，苗栗縣泰安鄉中興村等4縣市5鄉鎮市區6村里，地方政府應進行疏散避難勸告。

巴威颱風

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