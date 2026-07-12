巴威強襲…桃竹苗受創 義盛里55戶陷孤島

中度颱風巴威暴風圈挾帶強風豪雨昨強襲桃竹竹苗四縣市，山區降下超大豪雨，多處爆發嚴重土石流，交通全面中斷，一度造成數萬戶民宅停電。桃園復興和新竹五峰、尖石和苗栗泰安、南庄、獅潭等山區鄉鎮持續停班停課；四縣市今起勘災。

巴威颱風帶來強勁風勢，桃園市沿海及山區因大量樹木被吹倒，壓垮輸電線路，曾高達五萬七三九四戶停電，台電緊急調度中南部人力北上搶修。復興區多處路面遭遇坍方，義盛里八到十一鄰聯外道路被豪雨沖垮，五十五戶約一二○人身陷孤島，幸水電物資無虞，居民皆在家等待救援；桃園市災害應變中心派機具在現場待命，視風雨狀況搶通。

義盛里居民指出， 住山上那麼久，第一次遇到這種情形，主幹線該斷的都斷了。她爸爸跟著里長一起去尋路救援，不然連出去的機會都沒有，出門就很危險；里長王曉貞表示，受豪雨影響，大利幹部落、義興部落主要三條聯外道路已發生大面積崩塌，完全中斷。

消防局長龔永信說，目前沒立即危險，建議居民在家避難；復興區長蘇佐璽說，風雨仍持續，無法立即修復，待今天風雨稍緩，會赴現場勘災。

新竹地區同樣災情頻傳，新竹市應變中心受理逾百件災情通報，頭前溪舊港橋水位暴漲、超過安全警戒值，市府漏夜緊急撤離舊港里居民；新竹縣則針對尖石、五峰及橫山鄉等土石流高風險區緊急撤離一四九六人，甚至有數處山區派出所因地勢低窪或暴雨威脅，被迫進行預防性撤離；五峰鄉花園橋及竹一二二縣道等交通要道，亦因猛烈土石流與坍方全面中斷。

颱風巴威造成新竹縣道一百廿二線廿八公里的邊坡坍方，車輛無法通行。圖／新竹縣政府提供

台鐵多起鐵軌路基遭雨水淘空，其中苗栗至銅鑼區間經工務單位冒雨搶修，已恢復正常通行。但內灣支線有民眾目擊隧道出口旁的邊坡發生大規模坍方，大量巨石與樹枝傾瀉而下侵入軌道，台鐵巡查發現共三段軌道遭土石掩埋，長度約五到五十公尺，昨先預警性停駛，由於山區大雨持續，無法馬上搶修，工務人員預估今深夜十二時方能搶通，期間台鐵將啟動公路客運接駁。

農業同樣損失慘重，根據農糧署初步查報，全台受損最嚴重的縣市為苗栗縣，共三六二萬元；其次為台中市損失一二七萬元。台中市府與苗栗縣府皆強調，將持續緊盯災情，若達中央現金救助標準，第一時間報請農業部公告，全力協助農民度過難關。

苗栗縣府農業處指出，公館鄉與銅鑼鄉的紅棗災損合計約二八○萬元，南庄鄉的甜柿約六十四萬元。由於泰安鄉山區的苗六十二線及南庄鄉苗一二四線發生大規模崩塌，交通完全中斷，公所目前仍無法完全統計農業災情，預計隨著道路搶通，災損金額恐擴大。

台中市農損集中在外埔、后里、大甲及大安等海線地區，主要受災作物為水稻、芋頭、硬質玉米及苦瓜，多因強風大雨出現倒伏與浸水，受害面積約二十七點五公頃，初估損失一二七萬元。