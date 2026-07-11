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台中停電最高2.7萬戶情況緩解 793戶持續搶修

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台電台中區處員工辛苦搶修、復電。圖／台電提供
台電台中區處員工辛苦搶修、復電。圖／台電提供

巴威颱風逐漸遠離，台中市已脫離陸上警戒範圍，台中市長盧秀燕今表示，風雨趨緩，但颱風尾仍可能帶來持續降雨與強陣風，各項防災工作不能鬆懈。

市府統計，截至目前全市累計災情398件，以路樹倒塌與交通受阻為主，多數已排除。一度超過2萬7000戶停電，台電台中區處表示，截至今晚已完成97.12%復電，尚有793戶持續搶修中，將動員人力加速復電作業。

盧秀燕指出，目前和平區仍有9條土石流潛勢溪流及2處大規模崩塌潛勢區維持黃色警戒，且山區預估仍有降雨，風險尚未解除。

盧與和平區長聯繫，得知巡查途中曾因落石與豪雨受阻，顯示山區環境仍具危險性，已指示民政局持續掌握地方狀況，並提醒第一線人員務必在安全前提下執行任務。

積淹水方面，民政局統計至今晚10時，全市共有6戶民宅出現局部積水，其中北屯區4戶與豐原區1戶已迅速退水；梧棲區1戶因地勢低窪，已由區公所調派抽水機協助排除，未釀重大災損。

此外，盧秀燕要求各局處持續加速災後復原，包括路樹清除、交通號誌修復及公共設施巡查，同時請農業局、經發局持續掌握蔬菜及民生物資供應與價格，避免因連續豪雨及颱風影響造成市場波動。

她強調，即使明日恢復正常上班上課，目前已封閉的山區步道、濱海地區及其他危險場域仍維持管制，呼籲民眾切勿擅入，違者將依法勸離或開罰。

市長盧秀燕要求各局處持續加速災後復原。圖／市府新聞局提供
市長盧秀燕要求各局處持續加速災後復原。圖／市府新聞局提供

台電台中區處員工辛苦搶修、復電。圖／台電提供
台電台中區處員工辛苦搶修、復電。圖／台電提供

巴威颱風 台中

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