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苗栗多處道路落石、路樹傾倒中斷交通 南庄124線、西湖119線都已搶通
巴威颱風侵襲苗栗縣，今天預防性撤離人數持續增加，到今晚9點30分共有4個鄉鎮市開設11個收容處所，收容人數406人；下午至晚間，西湖、南庄陸續有道路交通中斷狀況發生，鄉公所及縣府都已通報人員前往搶通。 晚間也有好消息傳出，縣道124線33公里處靠近獅頭山路段交通中斷，經台電移除電桿後，目前已可單線車道供雙向通行。
苗栗縣政府表示，西湖鄉119縣道10.7公里處（西湖納骨塔附近）邊坡崩塌及樹倒，雙向無法通行，南庄苗21線5.5公里處出現樹倒交通中斷，都已通知鄉公所處理盡速搶通，其中119縣道西湖納骨塔附近路段晚間也已搶通，維持單線雙向通行。
縣府表示，到今晚共有南庄、獅潭、泰安及頭份4個鄉鎮市共開設11個收容處所，收容人數共406人，其中南庄鄉1處、收容211人、獅潭鄉1處原本收容16人，但其中一人因血壓問題送醫人數減為15人、泰安鄉8處收容所共收容173人、頭份市1處收容7人。
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