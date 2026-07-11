快訊

北市明正常上班課！校園停放車輛明8時前須駛離 北捷明恢復正常班距

桃機明恢復營運！今出入境「0人」破紀錄 疫情期間也未曾出現

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗多處道路落石、路樹傾倒中斷交通 南庄124線、西湖119線都已搶通

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣道124線33公里處靠近南庄獅頭山路段交通中斷，經台電移除電桿後，目前已可單線車道供雙向通行。圖／苗栗縣政府提供
縣道124線33公里處靠近南庄獅頭山路段交通中斷，經台電移除電桿後，目前已可單線車道供雙向通行。圖／苗栗縣政府提供

巴威颱風侵襲苗栗縣，今天預防性撤離人數持續增加，到今晚9點30分共有4個鄉鎮市開設11個收容處所，收容人數406人；下午至晚間，西湖、南庄陸續有道路交通中斷狀況發生，鄉公所及縣府都已通報人員前往搶通。 晚間也有好消息傳出，縣道124線33公里處靠近獅頭山路段交通中斷，經台電移除電桿後，目前已可單線車道供雙向通行。

苗栗縣政府表示，西湖鄉119縣道10.7公里處（西湖納骨塔附近）邊坡崩塌及樹倒，雙向無法通行，南庄苗21線5.5公里處出現樹倒交通中斷，都已通知鄉公所處理盡速搶通，其中119縣道西湖納骨塔附近路段晚間也已搶通，維持單線雙向通行。

縣府表示，到今晚共有南庄、獅潭、泰安及頭份4個鄉鎮市共開設11個收容處所，收容人數共406人，其中南庄鄉1處、收容211人、獅潭鄉1處原本收容16人，但其中一人因血壓問題送醫人數減為15人、泰安鄉8處收容所共收容173人、頭份市1處收容7人。

苗栗縣119縣道西湖納骨塔附近路段晚間也已搶通，可維持單線雙向通行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣119縣道西湖納骨塔附近路段晚間也已搶通，可維持單線雙向通行。圖／苗栗縣政府提供

縣道124線33公里處靠近南庄獅頭山路段交通中斷，經台電移除電桿後，目前已可單線車道供雙向通行。圖／苗栗縣政府提供
縣道124線33公里處靠近南庄獅頭山路段交通中斷，經台電移除電桿後，目前已可單線車道供雙向通行。圖／苗栗縣政府提供

巴威颱風 苗栗縣

延伸閱讀

影／巴威颱風發威！苗栗縣獅潭、南庄、泰安撤離逾300人

巴威雨勢加劇！苗栗多處出現樹倒、落石坍方 泰安溫泉區橋面出現泥流

巴威襲竹縣市 災情83件、多處坍方路樹倒伏 撤離近1500人

巴威颱風造成全台停電17萬7485戶 受傷新增51人累計共87人

相關新聞

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

中度颱風巴威外圍環流影響，基隆強風大雨，中正區豊稔街65巷一處民宅今晚近7時有大石、土泥滑落，撞擊民宅造成建築物部分樓層及房間受損，幸好沒有人受傷，市府已啟動安置作業。

巴威轟炸桃園復興部落 里長憂55戶身陷孤島：颱風尾掃過恐停電

巴威颱風重創桃園復興區，多處道路坍方及橋樑毀損，義盛里8到11鄰的聯外道路被豪雨沖垮，55戶約120人身陷孤島。里長表示，擔憂深夜時，颱風尾又會帶來雨勢，對部落造成第二波影響，可能就會停電，所幸需要被照顧的長者都已先依親。

颱風巴威侵襲…新北市晚間逾1900戶仍停電 部分山區道路坍方難搶修

新北市政府統計，至今天晚上7時，還有1900餘戶受巴威颱風侵襲而停電，仍由台灣電力公司修復。台電說，主要是部分偏遠山區因...

巴威肆虐苗栗縣紅棗、甜柿受重創 第一波農損報告金額逾300萬元

巴威颱風侵襲苗栗縣，連續兩天降下陣陣大雨，公館鄉紅棗受損嚴重，此外南庄、泰安的甜柿也受災嚴重，兩項農產估計損害都在兩至三成，縣府將協助向農業部爭取農業天然災害現金救助。

台中停電最高2.7萬戶情況緩解 793戶持續搶修

巴威颱風逐漸遠離，台中市已脫離陸上警戒範圍，台中市長盧秀燕今表示，風雨趨緩，但颱風尾仍可能帶來持續降雨與強陣風，各項防災工作不能鬆懈。

苗栗多處道路落石、路樹傾倒中斷交通 南庄124線、西湖119線都已搶通

巴威颱風侵襲苗栗縣，今天預防性撤離人數持續增加，到今晚9點30分共有4個鄉鎮市開設11個收容處所，收容人數406人；下午至晚間，西湖、南庄陸續有道路交通中斷狀況發生，鄉公所及縣府都已通報人員前往搶通。 晚間也有好消息傳出，縣道124線33公里處靠近獅頭山路段交通中斷，經台電移除電桿後，目前已可單線車道供雙向通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。