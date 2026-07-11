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苗栗脫離暴風圈！剩7縣市仍受巴威颱風籠罩 降雨熱區往南移動

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

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基隆北寧路、湖海路及堵南1-1地下道 明上午巡查後解封恢復通行

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北寧路預訂明日早上朝巡後確認路況無誤後，解除道路封閉作業，確切時間以明日早上6點對外新聞稿為準。記者游明煌／攝影
北寧路預訂明日早上朝巡後確認路況無誤後，解除道路封閉作業，確切時間以明日早上6點對外新聞稿為準。記者游明煌／攝影

巴威颱風遠離，基隆市明天正常上班上課，針對昨晚預警性封閉路段北寧路、湖海路及堵南1-1地下道，將在上午巡查後確認路況無虞後解除封閉，恢復雙向通行。

交通部公路局北區養護工程分局指出，針對北寧路解封時間，基隆段報告，預訂明日早上朝巡後確認路況無誤後，解除道路封閉作業，確切時間以明日早上6點對外新聞稿為準。

基隆市政府工務處則指出，堵南1-1地下道及湖海路預警性封閉路段，將於明日上午6時進行沿線設施巡查，7時解除管制並恢復通行。

另外，各項公共措施恢復情形，基隆市政府表示，公車處市區公車路線恢復正常營運，包含偏遠路線。明日上午11時起全市道路紅黃線及路邊收費停車格恢復原規定，停放於道路紅黃線區域之所有車輛請配合於明日上午11:00前駛離，違反規定者將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰。

環保局因應7月10日及11日垃圾停收，明日中午過後加開垃圾清運班次。

基隆市除仁愛區維持原清運方式外，其餘六區自下午「1時30分」起加收垃圾，到站時間以聽到垃圾車音樂為準；晚間則依原正常班次時間清運。請市民朋友多加利用「基隆垃圾車來了」App，即時掌握垃圾車到站動態。

資源回收部分，周日下午清運仁愛區，晚間清運中山、暖暖、安樂及信義區（七堵區暖暖區資收部分周一正常清運），請市民朋友配合清運時間排出垃圾。

劉銘傳隧道、泰安瀑布、海興步道、情人湖登山步道、大武崙砲台步道、淡蘭古道暖東舊道、荖寮坑礦業生態園區，明日巡查安全無虞後開放。

產業發展處表示，待海上颱風警報解除，相關場域開放狀況將再由產業發展處另行公告；另八斗子遊艇泊區之纜繩繫綁預計於解除海警後一日內復原。

巴威颱風 基隆

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