快訊

苗栗脫離暴風圈！剩7縣市仍受巴威颱風籠罩 降雨熱區往南移動

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
巴威颱風環流強風豪雨基隆大石砸民宅，牆破屋損啟動安置。記者游明煌／翻攝
巴威颱風環流強風豪雨基隆大石砸民宅，牆破屋損啟動安置。記者游明煌／翻攝

中度颱風巴威外圍環流影響，基隆強風大雨，中正區豊稔街65巷一處民宅今晚近7時有大石、土泥滑落，撞擊民宅造成建築物部分樓層及房間受損，幸好沒有人受傷，市府已啟動安置作業。

市府接獲真砂里長魏君龍通報後，消防局長游家懿、工務處長簡翊哲通知相關單位趕赴現場，並通報應變中心指揮官市長謝國樑，展開現場警戒、勘查及住戶協助工作。

經現場初步了解，土石滑落後波及民宅2樓及3樓住戶，造成部分房間及建物設施受到損壞。4樓及5樓因住戶當時不在家，由中正區公所確認各樓層建築物受損情形及住戶居住安全。

謝國樑晚間8點與受災住戶取得聯繫，將依照住戶意願可協助住戶臨時安置於旅館，並與都發處專業團隊進行結構安全判定後，再行返回住家。

為確保住戶安全，基隆市政府都市發展處已緊急通知基隆市建築師公會，派遣專業人員前往現場進行建築物緊急安全評估及危險判定，確認建築結構是否受到影響，以及住戶是否適合繼續居住。

中正區公所、都市發展處及相關單位均已在現場協助，對於山坡落石區域進行警戒及安全管制，避免人員靠近危險區域範圍。如經專業人員評估，住戶因建築物受損或現場安全因素暫時無法返家，將由區公所協助安排旅館進行短期安置，確保受影響民眾獲得妥善照顧。

游家懿提醒，如發現山坡出現落石、裂縫、異常聲響、土石滑動或排水異常等情形，應立即通報119，並遠離危險區域，以維護自身安全。

<a href='/search/tagging/2/巴威颱風' rel='巴威颱風' data-rel='/2/256852' class='tag'><strong>巴威颱風</strong></a>環流強風豪雨基隆大石砸民宅，牆破屋損啟動安置。記者游明煌／翻攝
巴威颱風環流強風豪雨基隆大石砸民宅，牆破屋損啟動安置。記者游明煌／翻攝

巴威颱風環流強風豪雨基隆大石砸民宅，牆破屋損啟動安置。記者游明煌／翻攝
巴威颱風環流強風豪雨基隆大石砸民宅，牆破屋損啟動安置。記者游明煌／翻攝

巴威颱風 基隆

延伸閱讀

巴威暴風圈觸陸 中央呼籲地方應嚴防土石流 落實疏散撤離 收容安置

巴威颱風來襲！竹科管理局成立應變中心 全面啟動防颱整備

影／颱風夜消防警笛響不停！彰化市接連木造房倒塌、民宅火警

巴威颱風逼近 南市一級開設、全市446處收容所並啟動守護弱勢

相關新聞

巴威轟炸部落恐成孤島…桃園復興3條主要道路全坍塌 畫面怵目驚心

巴威颱風來襲，帶來強風豪雨，桃園復興山區受創嚴重，今日下午17時左右，復興區義盛里傳出道路坍塌，在地的大利幹部落、義興部落對外交通受阻，共8、9、10、11鄰，55戶約120人受影響，若再繼續受大雨影響，恐成孤島。

巴威颱風襲台…北市災情破百件逾半為樹倒 中山18公尺高路樹重砸6機車

颱風巴威對台灣的威脅已逐漸減輕，依據中央氣象署最新氣象情資顯示，颱風巴威目前仍持續向西北方向移動，預計其暴風圈將於今天晚間至明天清晨期間，逐漸脫離台灣陸地。台北市雖然災情破百件，不過有一半都是路樹倒塌，今天晚上6點多，又傳出中山區龍江路345巷有一顆直徑約60公分，長度約18公尺的路樹倒下，壓損6輛機車及建物屋簷，所幸無人受傷。

新店青潭地區200多戶突然停電！疑電箱跳電 台電搶修中

颱風天疑電箱跳電，新北市新店區青潭地區今晚有200多戶突然停電，經查停電區域包括北宜路2段、竹林路口至北宜路2段579巷及周邊區域停電。警方表示，台電公司已派員搶修中。

影／巴威颱風發威！苗栗縣獅潭、南庄、泰安撤離逾300人

巴威颱風侵襲風雨加劇，苗栗縣今天下午仍持續傳出災情，苗栗通往獅潭的苗26線北河村錫隘隧道前出現大面積坍方並扯斷電線，目前已封閉道路，縣道124線19.1公里、33公里處靠近獅頭山路段都出現落石坍方，目前雙向無法通行，已先封路。

基隆北寧路、湖海路及堵南1-1地下道 明上午巡查後解封恢復通行

巴威颱風遠離，基隆市明天正常上班上課，針對昨晚預警性封閉路段北寧路、湖海路及堵南1-1地下道，將在上午巡查後確認路況無虞後解除封閉，恢復雙向通行。

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

中度颱風巴威外圍環流影響，基隆強風大雨，中正區豊稔街65巷一處民宅今晚近7時有大石、土泥滑落，撞擊民宅造成建築物部分樓層及房間受損，幸好沒有人受傷，市府已啟動安置作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。