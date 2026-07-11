巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

中度颱風巴威外圍環流影響，基隆強風大雨，中正區豊稔街65巷一處民宅今晚近7時有大石、土泥滑落，撞擊民宅造成建築物部分樓層及房間受損，幸好沒有人受傷，市府已啟動安置作業。

市府接獲真砂里長魏君龍通報後，消防局長游家懿、工務處長簡翊哲通知相關單位趕赴現場，並通報應變中心指揮官市長謝國樑，展開現場警戒、勘查及住戶協助工作。

經現場初步了解，土石滑落後波及民宅2樓及3樓住戶，造成部分房間及建物設施受到損壞。4樓及5樓因住戶當時不在家，由中正區公所確認各樓層建築物受損情形及住戶居住安全。

謝國樑晚間8點與受災住戶取得聯繫，將依照住戶意願可協助住戶臨時安置於旅館，並與都發處專業團隊進行結構安全判定後，再行返回住家。

為確保住戶安全，基隆市政府都市發展處已緊急通知基隆市建築師公會，派遣專業人員前往現場進行建築物緊急安全評估及危險判定，確認建築結構是否受到影響，以及住戶是否適合繼續居住。

中正區公所、都市發展處及相關單位均已在現場協助，對於山坡落石區域進行警戒及安全管制，避免人員靠近危險區域範圍。如經專業人員評估，住戶因建築物受損或現場安全因素暫時無法返家，將由區公所協助安排旅館進行短期安置，確保受影響民眾獲得妥善照顧。

游家懿提醒，如發現山坡出現落石、裂縫、異常聲響、土石滑動或排水異常等情形，應立即通報119，並遠離危險區域，以維護自身安全。

巴威颱風環流強風豪雨基隆大石砸民宅，牆破屋損啟動安置。記者游明煌／翻攝