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苗栗脫離暴風圈！剩7縣市仍受巴威颱風籠罩 降雨熱區往南移動

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

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巴威肆虐苗栗縣紅棗、甜柿受重創 第一波農損報告金額逾300萬元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產期，不料巴威颱風肆虐，受損嚴重（示意圖）。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產期，不料巴威颱風肆虐，受損嚴重（示意圖）。圖／苗栗縣政府提供

巴威颱風侵襲苗栗縣，連續兩天降下陣陣大雨，公館鄉紅棗受損嚴重，此外南庄、泰安的甜柿也受災嚴重，兩項農產估計損害都在兩至三成，縣府將協助向農業部爭取農業天然災害現金救助。

苗栗縣政府農業處表示，苗栗縣的雨勢集中在昨天及今天，目前正值紅棗產期，紅棗園損害嚴重，許多成熟的紅棗被大雨打落，公館鄉公所回報災損十五公頃、銅鑼鄉公所回報災損五公頃，損失金額合計約280萬元，另外南庄鄉公所回報甜柿災損5公頃，損失金額約64萬元。

農業處表示，兩項農業災損目前總計352萬元，但雨災一大部分主要受今天的雨勢影響，泰安鄉道路坍方嚴重，鄉公所目前還未回報農業災情，預計災損情況會再擴大。

此外，縣內農產包括玉米、芋頭、桶柑和蔬菜也都有受災情況，颱風過後相關災損會陸續出現，縣府會持續了解農災情況，協助農民爭取救助。

南庄甜柿受颱風影響，損失嚴重，圖為示意圖。聯合報系資料照
南庄甜柿受颱風影響，損失嚴重，圖為示意圖。聯合報系資料照

巴威颱風

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