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苗栗脫離暴風圈！剩7縣市仍受巴威颱風籠罩 降雨熱區往南移動

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

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颱風巴威侵襲…新北市晚間逾1900戶仍停電 部分山區道路坍方難搶修

中央社／ 新北11日電
颱風巴威來襲造成新北多處停電，據新北市府統計，至11日晚間7時全市仍有1900餘戶停電。中央社／台電北西區營業處提供
颱風巴威來襲造成新北多處停電，據新北市府統計，至11日晚間7時全市仍有1900餘戶停電。中央社／台電北西區營業處提供

新北市政府統計，至今天晚上7時，還有1900餘戶受巴威颱風侵襲而停電，仍由台灣電力公司修復。台電說，主要是部分偏遠山區因道路坍方無法進入搶修。

新北市長侯友宜今天傍晚5時30分主持巴威颱風新北市災害應變中心工作會報時表示，因巴威颱風影響，停電案仍有11件在處理中。

災害應變中心回應中央社記者詢問表示，統計截至今天下午5時還有3761戶停電。

台灣電力公司台北西區營業處表示，颱風期間，累計轄內8000餘戶停電，出動搶修人員、工程車、吊臂車、昇空車、發電機及抽水機搶修，至下午3時，剩下林口、五股、八里、泰山等區約1000餘戶停電。

台電北西區管理處表示，主要電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，部分偏遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度。工程人員必須進行高壓斷線復舊，及樹木修剪工作才能恢復供電。

新北市境內的電力服務主要由台電台北南區營業處與台電台北西區營業處劃分管理，另外，部分邊界區域則由台北北區營業處管轄。市府經濟發展局回應中央社記者詢問表示，截至晚上7時，全新北還有1900餘戶停電，由台電搶修中。

巴威颱風 新北 停電

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