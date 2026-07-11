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苗栗脫離暴風圈！剩7縣市仍受巴威颱風籠罩 降雨熱區往南移動

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

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巴威轟炸桃園復興部落 里長憂55戶身陷孤島：颱風尾掃過恐停電

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
巴威颱風重創桃園復興區，多處道路坍方及橋樑毀損，義盛里8到11鄰的聯外道路被豪雨沖垮，55戶約120人身陷孤島。圖／義盛里長王曉貞提供
巴威颱風重創桃園復興區，多處道路坍方及橋樑毀損，義盛里8到11鄰的聯外道路被豪雨沖垮，55戶約120人身陷孤島。圖／義盛里長王曉貞提供

巴威颱風重創桃園復興區，多處道路坍方及橋樑毀損，義盛里8到11鄰的聯外道路被豪雨沖垮，55戶約120人身陷孤島。里長表示，擔憂深夜時，颱風尾又會帶來雨勢，對部落造成第二波影響，可能就會停電，所幸需要被照顧的長者都已先依親。

義盛里長王曉貞表示，現在風雨明顯變小，但是她擔心，暴風圈雖然逐漸遠離台灣，但是怕颱風尾會帶來大雨，深夜時對山區帶來第二波影響。目前部落還可正常用電，但是下午的時候，大雨將兩根電桿下的地基沖刷掉，現在歪斜，怕半夜就沒電，現場狀況也不適合台電進廠維修。

王曉貞表示，部落內最需要被照顧的長者在昨天都已經依親，沒有待在部落內，都有先勸導提醒，目前部落內的住民物資都還夠可以撐過今晚，今天狀況不適合發放物資，太危險，明天會與區公所一起前來。

巴威颱風重創桃園復興區，多處道路坍方及橋樑毀損，義盛里8到11鄰的聯外道路被豪雨沖垮，55戶約120人身陷孤島。圖／義盛里長王曉貞提供
巴威颱風重創桃園復興區，多處道路坍方及橋樑毀損，義盛里8到11鄰的聯外道路被豪雨沖垮，55戶約120人身陷孤島。圖／義盛里長王曉貞提供

巴威颱風 桃園

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