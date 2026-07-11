巴威颱風造成台中農損127萬 多為海線水稻芋頭農作物浸水倒伏

隨著巴威颱風逐漸遠颺，各地的災後復原與農業損失統計陸續出爐。根據農業部初步最新統計，台中市農業損失約127萬元，台中市農業局表示，目前農損集中在外埔、后里、大甲及大安等海線地區，主要是水稻、芋頭、硬質玉米、苦瓜等作物，多因強風大雨出現倒伏與浸水災情，市府將持續緊盯，若達標準將爭取中央現金救助。

台中市農業局指出，依據各區公所第一線緊急查報情形，截至統計至115年7月11日下午4點為止，巴威颱風造成本市外埔區、后里區、大甲區及大安區的水稻、芋頭、硬質玉米、苦瓜等農作物災情，主要受災原因皆為颱風肆虐期間強風大雨所造成的「倒伏」及「浸水」，目前被害面積達27.5公頃、損害程度約15%、換算面積為4.15公頃，初步估計的損失金額為126萬9千元。

相較於海線地區初步災情顯現，目前仍在下雨的和平山區，整體農損狀況則仍待進一步評估。和平區公所指出，昨日深夜山區風雨稍大，但今日全天至目前為止大約維持「中雨」走勢，尚未達到大雨標準。不過公所也透露，觀測發現此次降雨反而集中在「自達線」一帶，累積雨量甚至比大梨山地區還要多。自達線目前雖然雨量驚人，所幸風勢尚嫌溫和，目前尚未傳出明顯的受損狀況。

農業局表示市府將配合各區公所持續關注、統計後續農作物損失情形，未來倘若農損達到農業天然災害現金救助標準，將第一時間報請農業部公告本市為辦理農業天然災害現金救助地區，全力協助農民度過難關。