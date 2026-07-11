聽新聞
0:00 / 0:00
巴威颱風毀聯外道路 桃園復興4鄰55戶恐成孤島
巴威颱風重創桃園復興區，義盛里8到11鄰三條聯外道路被豪雨沖垮，55戶約120人身陷孤島，幸目前水電物資無虞，居民皆在家等待救援。桃園市災害應變中心掌握相關訊息，目前已派機具在現場待命，視風雨狀況搶通道路。
消防局長龔永信指出，義盛里8到11鄰雖然聯外道路被沖毀，但據復興區公所回報訊息，山區風雨漸歇，部落目前水電糧食無虞，因此建議居民在家避難，不必冒險撤離。如有緊急狀況，道路還保留部分路基，能以人力接駁方式協助撤離。
義盛里長王曉貞指出，受豪雨影響，大利幹部落、義興部落主要3條聯外道路已發生大面積崩塌，目前已完全中斷、無法通行；桃園市議員蘇偉恩得知消息也十分關心，盼相關單位重視。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。