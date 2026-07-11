巴威颱風毀聯外道路 桃園復興4鄰55戶恐成孤島

颱風巴威對台灣的威脅已逐漸減輕，依據中央氣象署最新氣象情資顯示，颱風巴威目前仍持續向西北方向移動，預計其暴風圈將於今天晚間至明天清晨期間，逐漸脫離台灣陸地。台北市雖然災情破百件，不過有一半都是路樹倒塌，今天晚上6點多，又傳出中山區龍江路345巷有一顆直徑約60公分，長度約18公尺的路樹倒下，壓損6輛機車及建物屋簷，所幸無人受傷。

2026-07-11 19:20