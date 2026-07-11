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新北路樹倒塌近百件 5千清潔隊員待命協助災後復原
巴威颱風持續減弱，新北市府統計至今天傍晚為止，災情受理案件有201件，其中路樹倒塌96件，其他包括電線、招牌掉落及停電等零星事件。新北市長侯友宜在災害應變中心工作會報表示，環保局已有5千多名清潔隊員待命，只要風雨稍緩就立即出動協助市民災後復原工作。
經災害應變中心統計，災情回報較多的區域以林口區41件最多，其次新莊區16件，另為零星個案，目前尚有56案正在處理中，包括路樹倒塌17件，及有11件停電事故在處理。
侯友宜表示，由於農業部對烏來與三峽31條土石流潛勢溪發布黃色警戒，各區提早進行預防性撤離，目前已離1700人，另外原民部落新店小碧潭86人、鶯歌南靖．吉拉箇賽部落162人，及瑞芳快樂山部落86人都已撤離完畢，只要陸上颱風警報解除，除了土石流黃色警戒區的三峽跟烏來，其他區域民眾都可回家。
侯友宜說，由於樹倒塌數量最多，環保局5000多名清潔隊員及2000多部車輛跟機具已待命，只要風雨稍緩且確保同仁安全，就會即時出動協助市民朋友道路清掃、垃圾清除及側溝落葉等災後復原工作。
市府強調，今天深夜仍須注意易致災的區域包括三峽、烏來、新店、坪林、汐止、金山、石碇、萬里、瑞芳等，市府仍要嚴陣以待。
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