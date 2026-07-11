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影／巴威颱風發威！苗栗縣獅潭、南庄、泰安撤離逾300人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗61線道路11公里處泰安鄉中興村路面淤積土石。圖／苗栗縣政府提供
苗61線道路11公里處泰安鄉中興村路面淤積土石。圖／苗栗縣政府提供

巴威颱風侵襲風雨加劇，苗栗縣今天下午仍持續傳出災情，苗栗通往獅潭的苗26線北河村錫隘隧道前出現大面積坍方並扯斷電線，目前已封閉道路，縣道124線19.1公里、33公里處靠近獅頭山路段都出現落石坍方，目前雙向無法通行，已先封路。

此外，124線西村大橋、苗17-2線平安大橋的水位都已達警戒線，現已封橋。

苗栗縣災害應變中心統計到今天下午6點，南庄、獅潭、泰安共撤離309人，三鄉共設有9個收容中心。另外，頭份市尖山里米粉街撤離25人，其中9人撤到設於廣興社區活動中心的收容所，全縣撤離人數共334人。

台電表示，至今天下午4點苗栗地區累計5798戶停電，主要停電區域為南庄、泰安、大湖山區及後龍、通霄沿海地區，台電苗栗區營業處機動調度人力及車輛投入搶修復電，至今天下午4點已搶修5433戶，目前仍停電戶數365戶，復電率約93.7%，除部分受公路阻斷影響需要等各機關搶通道路或移除路樹外，其餘都已搶修完成復電。

縣府表示，到今天傍晚5點30分，縣內發生災情封閉的道路、橋梁及搶通作業情況如下：

119線19-20K（廠商清除中）、124線17-25K （沿線多處崩塌，無法通行）、124線33K-35K（廠商清除中）、124線29-30.5K（西村大橋封橋，水位達警戒線）、126線29.7K（邊坡坍方雙向無法通行廠商前往清除中）、苗26線8K-11.5K、苗21線5K至神仙谷路段（沿線多處崩塌泥流無法通行）、苗17-2線平安大橋 （水位達警戒線）、苗62線5.5K-10K（錦卦大橋至泰安觀止沿線多處崩塌，無法通行）。

縣道124線西村大橋水位已達警戒線，目前封橋。圖／苗栗縣政府提供
縣道124線西村大橋水位已達警戒線，目前封橋。圖／苗栗縣政府提供

縣道124線靠近獅頭山路段持續落石，目前已封閉。圖／苗栗縣政府提供
縣道124線靠近獅頭山路段持續落石，目前已封閉。圖／苗栗縣政府提供

至今天下午4點苗栗地區累計5798戶停電，主要停電區域為南庄、泰安、大湖山區及後龍、通霄沿海地區，台電調度人力及車輛投入搶修，至下午4點已搶修復電5433戶。圖／台電苗栗區營業處提供
至今天下午4點苗栗地區累計5798戶停電，主要停電區域為南庄、泰安、大湖山區及後龍、通霄沿海地區，台電調度人力及車輛投入搶修，至下午4點已搶修復電5433戶。圖／台電苗栗區營業處提供

苗26線北河村錫隘隧道之前大面積坍方並扯斷電線，目前先封閉道路，公館鄉公所已通報廠商處理。圖／苗栗縣政府提供
苗26線北河村錫隘隧道之前大面積坍方並扯斷電線，目前先封閉道路，公館鄉公所已通報廠商處理。圖／苗栗縣政府提供

巴威颱風 苗栗縣

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