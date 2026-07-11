巴威轟炸部落恐成孤島…桃園復興3條主要道路全坍塌 畫面怵目驚心

巴威颱風來襲，帶來強風豪雨，桃園復興山區受創嚴重，今日下午17時左右，復興區義盛里傳出道路坍塌，在地的大利幹部落、義興部落對外交通受阻，共8、9、10、11鄰，55戶約120人受影響，若再繼續受大雨影響，恐成孤島。

從照片上可見，原本鋪著柏油的道路，受到雨勢影響，地基被沖刷掉，已經無法行駛通行，路旁的電線桿也歪一邊，畫面怵目驚心。

網友yumami0426表示，巴威颱風這次對復興區的災害有多大， 住山上那麼久，第一次遇到這種情形，主要幹線該斷的都斷了。她的爸爸跟著里長姑姑一起去尋路救援，不然連出去的機會都沒有，甚至連騎車開車出門都很危險。

義盛里長王曉貞也緊急跟里內公告，主要3條聯外道路已發生大面積崩塌，目前已完全中斷、無法通行。今晚請非必要絕對不要外出，如非緊急情況，請留在家中，切勿前往崩塌路段，以免發生危險，確保自身及家人生命安全。

復興區長蘇佐璽表示，牽涉到路基的崩塌，現在風雨仍持續，無法立即做修復工程。明天待風雨稍緩，將會同公所工務課與搶災廠商親赴現場確定如何修復。