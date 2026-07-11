巴威颱風下午風雨漸大 台北市多處路樹倒塌

巴威颱風暴風圈下午逼近台北市中心，根據氣象署官網觀測資料顯示，位於台北市中心的松山區已經觀測到高達 9 級的強陣風，台北市災害防救辦公室發布即時天氣提醒，市區在今晚仍可能出現9級以上的瞬間強陣風，民眾外出務必注意安全。

根據台北市統計，已有2百多件颱風災情，其中最大宗為1百多件路樹倒塌災情，其次為民生基礎設施災情，因路樹倒塌壓損電線桿與電線，也造成小區域停電。由於市區路樹傾倒橫陳在車道，影響車輛通行，警察與工務局等相關單位獲報後立即前往處理排除障礙。

市區中突如其來8、9級強陣風，讓多處路樹劇烈搖晃、倒塌，路上行人頂著風雨前進也難以撐傘，預計颱風將持續肆虐至入夜，隨著巴威颱風的暴風圈逐步遠離台灣本島，風雨才會逐漸減弱。

巴威颱風暴風圈下午逼近台北市中心，市區突如其來8、9級強陣風，讓不少路樹倒塌，相關單位立即派員排除道路障礙。記者潘俊宏／攝影