巴威暴風圈正逼近馬祖…2件樹倒災情無人傷亡 12日海空交通停航

颱風巴威暴風圈正逼近馬祖，截至今天下午5時止，共2件樹倒災情，無人傷亡。連江縣政府交通旅遊局傍晚公告，明天全縣海空交通全日停航。岸巡呼籲民眾勿靠近海邊觀浪。

根據連江縣消防局統計，受颱風巴威暴風圈逼近影響，截至今天下午5時止，南竿鄉與莒光鄉各1件路樹傾倒災情，無人傷亡。預估巴威從今天下午至明天凌晨影響馬祖最劇，加上明天剛好為大潮，呼籲民眾防颱不可掉以輕心。

海巡署金馬澎分署第10岸巡隊今天發布新聞稿指出，颱風巴威暴風圈持續影響馬祖，近岸海象轉趨惡劣，馬祖地區昨晚11時起公告港口及岸際警戒區域，民眾若擅自進入警戒區戲水或觀浪等，將依災害防救法開立舉發單，並移送裁罰，開罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

連江縣交通旅遊局傍晚公告，受颱風巴威影響，明天島際交通船包括南竿往返北竿、東引、莒光、大坵，以及東莒往返西莒的航班全日停航。

台馬交通方面，海運「新台馬輪」今天晚間基隆往南竿航班停航。南竿與北竿機場明天班機全數停飛。

兩馬小三通方面，包含國籍與陸籍航商，南竿往中國福建琅岐，以及北竿往中國福建黃岐的船班明天仍全日停航。