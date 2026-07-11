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巴威颱風台南逾1萬戶停電 台電搶修剩415戶拚今晚復電

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
巴威颱風造成台南1萬86戶停電，台電搶修剩415戶拚今晚復電。圖／台電台南區處提供
巴威颱風造成台南1萬86戶停電，台電搶修剩415戶拚今晚復電。圖／台電台南區處提供

受到巴威中度颱風外圍環流影響，台南地區自7月10日晚間開始颳起強風，造成部分地區停電，截至7月11日傍晚曾有1萬086戶停電，主要分布將軍、七股、佳里、楠西、玉井、南化、龍崎及新化等區，台電已動員63位搶修人力全力修復中。截至下午4時尚有415戶停電中，持續搶修，力拼今晚全數復電。

台電台南區營業處長廖學智提醒用戶，若有發現電線掉落於地面請勿撿拾，請立即通知台電處理。目前停電用戶僅剩龍崎、南化等山區，台電再次呼籲停電用戶耐心等待，並請民眾多加利用「台灣電力APP」，或登入台電官網查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

針對颱風外圍環流造成的停電事故，台電將積極搶修盡快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先火車站、高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站(抽水站)及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

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巴威颱風造成台南1萬86戶停電，台電搶修剩415戶拚今晚復電。圖／台電台南區處提供

巴威颱風造成台南1萬86戶停電，台電搶修剩415戶拚今晚復電。圖／台電台南區處提供
巴威颱風造成台南1萬86戶停電，台電搶修剩415戶拚今晚復電。圖／台電台南區處提供

巴威颱風造成台南1萬86戶停電，台電搶修剩415戶拚今晚復電。圖／台電台南區處提供
巴威颱風造成台南1萬86戶停電，台電搶修剩415戶拚今晚復電。圖／台電台南區處提供

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