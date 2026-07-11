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影／風雨太大！復興流霞谷有落石、溪口部落前道路邊坡坍塌無法通行

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
復興區溪口部落前道路因為邊坡坍塌無法通行。圖／讀者提供
復興區溪口部落前道路因為邊坡坍塌無法通行。圖／讀者提供

受到巴威颱風影響，桃園山區風雨大，稍早在復興區霞雲里流霞谷公廁旁，突然有樹枝被吹斷，還有落石掉下來，所幸無造成傷亡，而在溪口部落前道路因為邊坡坍塌，無法通行，也已封路搶修中。復興區公所表示，目前災情頗多，會盡全力一一來處理。

復興區長蘇佐璽表示，自今早至明日24小時的雨量，土石流潛勢溪與大規模崩塌區預測陸續會達到黃色警戒甚至紅色警戒。土石流潛勢溪與大規模崩塌區的保全戶都已撤離。

蘇佐璽也提醒，為了區民安全，較脆弱路段已交通管制，公路總局北分局管制二路段：1、台7線羅浮至巴陵（台7線22K+800至46K+400）115年7月10日20:00封閉（18時起只出不進）。2.台7線巴陵至宜蘭百韜橋（台7線47K+100至85K+500）115年7月10日18:00封閉（17時起只出不進）。復興區公所也針對三光里復華道路坍方處進行交通管制以維護大家安全。

另外，受到颱風影響，山區也不少用戶因此停電，台電人員也在搶修中，台電桃園區處表示，受巴威颱風風雨影響，造成復興地區樹竹倒塌，壓斷或碰觸電線，影響停電用戶有850戶，本處已投入搶修人力20餘人，力拼今晚10時復電。

受到巴威颱風影響，桃園山區風雨大，稍早在復興區霞雲里流霞谷公廁旁，突然有樹枝被吹斷，還有落石掉下來，所幸無造成傷亡。圖／復興區公所提供
受到巴威颱風影響，桃園山區風雨大，稍早在復興區霞雲里流霞谷公廁旁，突然有樹枝被吹斷，還有落石掉下來，所幸無造成傷亡。圖／復興區公所提供

巴威颱風

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