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巴威來襲…憂台中海線馬路變「漂漂河」 盧市長親赴視察工程

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
颱風巴威來襲，台中市長盧秀燕親赴靜宜大學、弘光科技大學周邊視察排水改善工程。圖／台中市政府提供
颱風巴威來襲，台中市長盧秀燕親赴靜宜大學、弘光科技大學周邊視察排水改善工程。圖／台中市政府提供

颱風巴威來襲，台中市長盧秀燕今日視察沙鹿區兩處關鍵治水工程，包括靜宜大學、弘光科技大學周邊排水改善工程，以及去年沙鹿區鹿峰里中山路、新海路交界處淹水熱點的臨時應變措施。盧秀燕表示，兩項工程已通過多次豪雨考驗，但颱風仍未遠離，呼籲市民避免外出。

台中市弘光科大至靜宜大學間約1.5至2公里路段，過去每逢大雨經常嚴重積淹水，路面水流湍急，不僅沖倒機車、腳踏車，更造成學生滑倒受傷，被戲稱為「漂漂河」或「水上樂園」。

中市府投入1億5400萬元，辦理台灣大道六、七段排水系統及人行環境改善工程，將排水箱涵加大、加寬並加深，整體排水容量由時雨量約63毫米提升至80毫米，並將水流銜接至晉文路301巷及北勢溪區域排水。工程2024年12月開工，排水箱涵配合汛期提前於2025年7月完成，整體工程今年6月25日完工，歷經去年颱風、8月豪雨及今年6月強降雨考驗，排水成效良好。

盧秀燕今天前往視察強調，雖已有改善，仍要求相關單位於颱風期間加強巡查排水口，即時清除樹葉、雜物，避免堵塞影響功能。

另外，沙鹿區鹿峰里中山路、新海路交界一帶50餘戶去年嚴重淹水，市府趕在今年汛期前，自籌近2000萬元經費，於五福圳設置4道閘門及臨時抽水站。因五福圳屬中央管轄，短期搶修不及，市府先行施作，關閉閘門後有效阻擋圳水溢流，避免周邊淹水。

盧秀燕指出，該區域仍需約1.2億元經費辦理沙鹿區大智路一段及民族路雨水下水道工程進行排水改善，由立委顏寬恒向中央爭取，已獲國土署補助七成八經費，其餘由市議會支持。她感謝中央補助、地方議會支持，以及靜宜大學、弘光科技大學等單位的協助與配合，共同完成治水工程。

颱風巴威來襲，台中市長盧秀燕今日先後視察沙鹿區兩處關鍵治水工程。圖／台中市政府提供
颱風巴威來襲，台中市長盧秀燕今日先後視察沙鹿區兩處關鍵治水工程。圖／台中市政府提供

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