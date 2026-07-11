雲林草嶺12小時雨破400毫米 全縣2千多戶停電中、部分抽水站也停電

巴威颱風及外圍環流持續影響，雲林縣今晨風雨增強，古坑草嶺地區凌晨至中午累積雨量已超過400毫米，清晨二崙鄉一名65歲女機車騎士遭倒塌路樹壓傷送醫，全縣截至中午已受理93件災情，多數為停電、電線掉落、路樹倒塌及道路障礙，台西鄉也有5座抽水站通報停電，台電及相關單位陸續搶修排除中。

今天清晨5時12分，二崙鄉156縣道發生路樹倒塌壓車事故，一名65歲婦人騎乘機車行經時遭倒樹波及受傷，造成臉部撕裂傷，消防人員獲報後將她送往台大醫院雲林分院治療，所幸意識清楚，這也是此次巴威颱風侵襲雲林以來首起人員受傷案件。

雲林縣災害應變中心表示，目前93件災情中，以民生及基礎設施災情50件最多，占整體災情過半，內容包括停電、電線掉落、電桿受損及抽水站停電等，其中又以停電災情最為嚴重。根據台電統計，雲林縣一度有7899家戶停電，雲林區處動員200多人全力搶修，截至下午一時仍有2千多戶停電中。

台西鄉多座抽水站因停電影響運作，包括海口橋、西湖橋、溪頂、新山寮及山寮等抽水站均通報停電，所幸沿海今晨雨勢不大，尚無抽水需求，目前由台電持續搶修，陸續復電中，力拚盡快恢復供電，確保排水功能正常。

麥寮鄉仍是全縣災情最集中的地區，新增多起停電、電線掉落及電力設施受損案件，搶修工作持續進行；西螺鎮也新增多起路樹倒塌及停電通報，二崙鄉則陸續傳出停電、路樹傾斜及電力設施受損等災情。

山區方面，古坑草嶺石壁地區凌晨至中午累積雨量已超過400毫米，除149及149甲線持續有倒樹影響交通外，149乙縣道5.5公里處新增道路落石，竹篙水路段上邊坡也發生土石坍方，相關單位已派員警戒並展開清除作業，提醒民眾避免進入山區道路，以策安全。

縣府表示，目前各鄉鎮市公所、消防、警察、工務及台電等單位持續巡查、搶修及排除障礙，並呼籲民眾颱風期間非必要避免外出，尤其應遠離大型路樹、掉落電線及施工設施，行經山區及沿海道路更應提高警覺，留意最新路況與氣象資訊。