國家級警報響 新竹縣五峰鄉大雷雨 持續至下午3時31分

新竹縣五峰鄉降雨猛烈，中央氣象署下午再度發布新竹縣五峰鄉大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息，持續時間至下午3時31分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低能見度。

今天吧威颱風及其外圍環流影響，北部、東北部地區及馬祖有陣雨或雷雨，中部地區及其他山區有短暫陣雨或雷雨 ，易有大雨或豪雨，其中北部地區及東北部、中部山區有豪雨 以上等級降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門亦有局部短暫陣雨或雷雨；花東地區及金門有焚風發生的機率。