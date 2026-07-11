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高雄強風吹倒號誌 停電一度近萬戶約4千戶待復電

中央社／ 高雄11日電

颱風巴威持續影響高雄，市區今天出現9至10級強陣風，造成交通號誌、路樹及廣告招牌受損；電力設施也因強風受創，一度有近萬戶停電，截至下午1時仍有3948戶尚未復電。

高雄昨晚入夜後風勢持續增強，不少人在睡夢中被風聲驚醒。強風造成多處電力設備損壞，根據台電統計，高雄一度有9791戶停電；截至下午1時，仍有3948戶停電中，其中以大樹、岡山及橋頭等地區受影響戶數最多，台電持續派員搶修。

高雄市交通局表示，今天上午8時許，大寮區光明路三段與八德路口有交通號誌遭強風吹倒，接獲通報後立即派員搶修，號誌已恢復正常運作，道路交通也恢復通行。

高雄市災害應變中心統計，截至今天中午12時，共受理30件路樹倒塌案件，其中18件已完成處理、12件持續排除，另有13件廣告招牌災情，已完成6件、7件處理中；目前未傳出積淹水、停水及人員傷亡情形。

此外，因應颱風可能帶來豪雨及土石流風險，高市府提前針對山區保全戶預防性撤離，截至昨天中午12時，桃源、那瑪夏及六龜3區已完成1565名保全戶撤離；另六龜、那瑪夏、桃源及湖內區共撤離106名非保全戶，目前已撤離1671人。

市府表示，目前各局處持續掌握颱風動態，針對道路巡查、災情排除及維生設施搶修同步進行，並呼籲民眾颱風期間避免前往山區、河川及海邊活動，留意最新天氣及災防資訊，配合各項防颱措施，降低災害風險。

巴威颱風

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