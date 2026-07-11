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巴威雨勢加劇！苗栗多處出現樹倒、落石坍方 泰安溫泉區橋面出現泥流

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
巴威颱風來襲，苗栗縣的風雨今天加劇，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落災情，部分道路並封閉，通往泰安溫泉區的苗62線道路交通中斷，橋面也出現泥流。圖／苗栗縣政府提供
巴威颱風來襲，苗栗縣的風雨今天加劇，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落災情，部分道路並封閉，通往泰安溫泉區的苗62線道路交通中斷，橋面也出現泥流。圖／苗栗縣政府提供

巴威颱風來襲，苗栗縣的風雨今天加劇，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落災情，部分道路並封閉，尤其山區大湖、卓蘭、泰安等地災情多，通往泰安溫泉區的主要道路苗62線交通中斷，橋梁出現泥流，縣府呼籲往來大湖、泰安、卓蘭等地的用路人繞道行駛，以確保自身安全，各處災情目前已通報相關單位搶通中。

苗栗縣政府表示，泰安鄉錦水村苗62線圓墩天主堂往友泰溫泉會館方向路段出現長約20公尺落石坍方，泰安鄉公所已派廠商處理。

省道台3線132公里大湖鄉大寮村路段今天接近中午時發生邊坡坍方土石及傾倒路樹覆蓋路面，影響行車安全，苗栗縣巴威颱風災害應變中心據報後，基於行車安全考量，已請警方、消防及交通工務處等相關單位單位先行封閉，並設立警告標示，同時通報公路局工務單位，目前工務段已派廠商及機具至現場搶修，縣府呼籲往來大湖、卓蘭間的用路人繞道行駛，以確保自身安全，道路搶通後將另行公告。

通往泰安溫泉區的苗62線道路錦水村路段在大雨中經常出現落石坍方，昨晚雨勢加劇，道路開始出現落石坍方、溪水暴漲，交通因此中斷，但溫泉區多家飯店仍持續營業，縣議員劉美蘭呼籲業者趁雨勢紓緩時，能讓員工返家，避免發生危險。

巴威颱風來襲，苗栗縣的風雨今天加劇，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落災情，部分道路並封閉，尤其山區大湖、卓蘭、泰安等地災情多，相關單位機具已到場搶通中。圖／苗栗縣政府提供
巴威颱風來襲，苗栗縣的風雨今天加劇，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落災情，部分道路並封閉，尤其山區大湖、卓蘭、泰安等地災情多，相關單位機具已到場搶通中。圖／苗栗縣政府提供

巴威颱風來襲，苗栗縣的風雨今天加劇，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落災情，部分道路並封閉，尤其山區大湖、卓蘭、泰安等地災情多。圖／苗栗縣政府提供
巴威颱風來襲，苗栗縣的風雨今天加劇，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落災情，部分道路並封閉，尤其山區大湖、卓蘭、泰安等地災情多。圖／苗栗縣政府提供

巴威颱風來襲，苗栗縣的風雨今天加劇，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落災情，部分道路並封閉，尤其山區大湖、卓蘭、泰安等地災情多。圖／苗栗縣政府提供
巴威颱風來襲，苗栗縣的風雨今天加劇，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落災情，部分道路並封閉，尤其山區大湖、卓蘭、泰安等地災情多。圖／苗栗縣政府提供

巴威颱風來襲，苗栗縣的風雨今天加劇，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落災情，部分道路並封閉，尤其山區大湖、卓蘭、泰安等地災情多。圖／苗栗縣政府提供
巴威颱風來襲，苗栗縣的風雨今天加劇，縣內各地陸續出現路樹伏倒、土石崩落災情，部分道路並封閉，尤其山區大湖、卓蘭、泰安等地災情多。圖／苗栗縣政府提供

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