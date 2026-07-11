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影／颱風來台東竟變烤箱！沉降效應發威 36度熱風伴沙塵襲部落

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東太麻里溪沿岸揚塵瀰漫，車輛與道路覆上一層灰塵。圖／讀者提供
台東太麻里溪沿岸揚塵瀰漫，車輛與道路覆上一層灰塵。圖／讀者提供

颱風巴威襲台，北東地區出現強風豪雨，不過位處中央山脈東側的台東，受到颱風外圍環流及沉降效應影響，今天反而出現高溫炎熱天氣，市區氣溫一度飆升36度，民眾直呼「熱到受不了」。同時，卑南溪、太麻里溪河床因長時間乾燥，加上強陣風影響掀起大片揚塵，附近部落居民形容「走出去像在吃土」。

中央氣象署指出，颱風接近時，外圍環流可能造成部分地區出現沉降作用，空氣下沉後增溫，使位於背風側的台東出現類似焚風效應。雖然巴威帶來外圍水氣，但台東平地未出現明顯降雨，反而受到高溫籠罩。

不少民眾原以為颱風靠近會帶來涼意，沒想到天氣反而悶熱，「站在外面一下子就滿頭大汗」。騎車也都感受熱風。另卑南溪、太麻里溪河床因河道裸露面積較大，在強風作用下，細小沙塵被捲起，沿著河谷方向飄散，附近居民表示，風勢較大時，空氣中可明顯感受到沙塵，外出時不僅眼睛不舒服，衣服、車輛也容易覆上一層灰塵。

居民無奈表示，颱風天原本擔心的是大雨和淹水，沒想到台東卻遇到「熱風加沙塵」，「外面風很大，但吹來的是熱風，出去一趟像在吃土」。

南迴達仁鄉有樹枝疑遭強風吹斷，掉落砸中停放路旁的轎車，所幸當時車內無人，未造成人員傷亡。車主表示，事發當時風勢明顯增強，未料樹枝突然折落，砸在車輛上發出巨響，所幸只是造成車輛受損。

氣象站表示，台東位於中央山脈東側，颱風路徑、風向及地形條件，都可能造成不同於迎風面的天氣現象。當西側氣流越過山脈後下沉，容易形成乾熱氣流，使東側平地短時間升溫；而乾燥河床遇上強風，也容易出現局部揚塵。

台東卑南溪河床乾涸裸露，強風將細沙捲起形成揚塵。圖／讀者提供
台東卑南溪河床乾涸裸露，強風將細沙捲起形成揚塵。圖／讀者提供

南迴達仁鄉有樹枝疑遭強風吹斷，掉落砸中停放路旁的轎車，所幸當時車內無人，未造成人員傷亡。圖／讀者提供
南迴達仁鄉有樹枝疑遭強風吹斷，掉落砸中停放路旁的轎車，所幸當時車內無人，未造成人員傷亡。圖／讀者提供

巴威颱風

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