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影／基隆大武崙沙灘被大水吞沒 今加強取締闖入警戒區5萬元起跳

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府表示，今中午起加強取締　闖入警戒區最少5萬元以上罰鍰。圖／消防局提供
基隆市政府表示，今中午起加強取締　闖入警戒區最少5萬元以上罰鍰。圖／消防局提供

受中度颱風巴威及外圍環流影響，基隆已納入海上及陸上警戒區域，風雨持續增強，沿海地區可能出現強陣風、長浪及突發性大浪，外木山沙灘整個被大水吞沒。市府表示，今中午起加強取締　闖入警戒區最少5萬元以上罰鍰。

基隆市政府與海巡單位持續派遣人員前往轄內海岸、港區、防波堤及熱門觀浪地點，加強巡查、勸導及疏散作業，呼籲民眾切勿因好奇前往海邊觀浪、拍照、戲水或垂釣。

統計至今天上午7時，海巡單位累計已派遣18車、54人次，共勸離219車、474人。警察局也派遣36車72人次，勸離16件民眾。市府相關單位將持續掌握颱風動態及海象變化，視現場情形機動增派人力，並加強各沿海危險區域巡查與管制。

市府說，今天中午起，如發現民眾進入公告警戒或管制區域，將加強取締，違者將依據災害防救法開立舉發單，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

市長謝國樑表示，颱風期間請市民朋友不要前往海邊觀浪，也不要進入警戒區域，請民眾應配合現場執勤人員指示，主動遠離海岸及危險地點，共同維護自身與救災人員安全。

基隆市政府表示，今中午起加強取締　闖入警戒區最少5萬元以上罰鍰。圖／消防局提供
基隆市政府表示，今中午起加強取締　闖入警戒區最少5萬元以上罰鍰。圖／消防局提供

基隆大武崙沙灘被大水吞沒，夾雜大批垃圾。記者游明煌／攝影
基隆大武崙沙灘被大水吞沒，夾雜大批垃圾。記者游明煌／攝影

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