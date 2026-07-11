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巴威襲竹縣市 災情83件、多處坍方路樹倒伏 撤離近1500人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
寶山鄉竹40線8公里處因台電電線桿倒塌，道路雙向受阻，警方已設置警示並通報台電派員處理。圖／縣府提供
寶山鄉竹40線8公里處因台電電線桿倒塌，道路雙向受阻，警方已設置警示並通報台電派員處理。圖／縣府提供

巴威颱風襲台，新竹縣共受理49件災情通報，以路樹傾倒26件最多，其次為民生基礎設施14件，另有道路、積淹水、土石、廣告招牌等災情。新竹市共受理34件災情，主要為路樹傾倒、邊坡巡查及積淹水。市府啟動跨局處應變機制，截至目前已完成29件處置，其餘5件持續派員及機具搶修中。

新竹縣災害應變中心昨日下午陸續展開預防性撤離，統計至今上午9時，共撤離1494人，其中橫山鄉撤離2人、五峰鄉撤離507人、尖石鄉撤離985人；新竹縣弱勢列管個案(長照、洗腎、孕婦)共73名均撤離完畢，其中尖石鄉為42人、五峰鄉31人；新竹縣在尖石、五峰開設收容所共16處，已收容158人。

尖石鄉竹60線30公里處今天上午因土石崩落及電線桿倒塌，一度雙向中斷，警方封鎖管制，工務處完成土石清除後已恢復通行。另竹120線29.5公里處也發生落石影響通行，警方設置三角錐警示，並通報鄉公所派員搶修。

五峰鄉天湖往油羅山1公里處發生土石坍方及倒樹，由五峰鄉公所搶修中；寶山鄉竹40線8公里處因台電電線桿倒塌，道路雙向受阻，警方已設置警示並通報台電派員處理。

新竹市長高虹安今天上午主持巴威颱風第三次應變會議，聽取消防局最新颱風及災情簡報後，指示各局處持續提高警覺、整合應變量能，全力因應風雨最劇烈時段。高虹安並要求，各局處面對大量災情通報時，應依「案件分流、優先處置」原則，優先排除影響交通及公共安全案件，集中人力與機具搶修，避免衍生二次災害。

尖石鄉竹60線30公里處今天上午因土石崩落及電線桿倒塌，一度雙向中斷，警方封鎖管制，工務處完成土石清除後已恢復通行。圖／縣府提供
尖石鄉竹60線30公里處今天上午因土石崩落及電線桿倒塌，一度雙向中斷，警方封鎖管制，工務處完成土石清除後已恢復通行。圖／縣府提供

高虹安並要求，各局處面對大量災情通報時，應依「案件分流、優先處置」原則，優先排除影響交通及公共安全案件，集中人力與機具搶修。圖／市府提供
高虹安並要求，各局處面對大量災情通報時，應依「案件分流、優先處置」原則，優先排除影響交通及公共安全案件，集中人力與機具搶修。圖／市府提供

新竹市長高虹安今天上午主持巴威颱風第三次應變會議，聽取消防局最新颱風及災情簡報後，指示各局處持續提高警覺、整合應變量能。圖／市府提供
新竹市長高虹安今天上午主持巴威颱風第三次應變會議，聽取消防局最新颱風及災情簡報後，指示各局處持續提高警覺、整合應變量能。圖／市府提供

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