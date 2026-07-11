影／巴威颱風來襲！台中10級陣風吹斷線路 逾1.5萬戶停電、7區仍搶修中

巴威颱風外圍環流發威，台中昨晚間起風強雨驟，強大風勢一度達10級，造成多處路樹倒塌並壓毀供電設備，導致台中地區電力受損嚴重。台電統計，截至今天上午10時，台中累計停電戶數達1萬5123戶，目前仍有大雅等7區、2354戶正等待復電。

台電台中區處說明，台電投入搶修工作43班293人、各式車輛135輛、抽水機、發電機設備及材料等積極搶修，已復電1萬2769戶，尚餘2354戶停電，主要停電區域集中在大雅、新社、外埔、北屯、太平、潭子及大甲等7區，台電將持續動員搶修。

台電台中區處提醒民眾，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電危險。停電時，台電比民眾還急，但在風強雨驟情況下搶修，工作安全尤為重要，還請民眾多點耐心，給予包容與鼓勵。

台電特別提醒，颱風期間如發現電線斷落或外露，絕對不可自行撿拾或碰觸，以免發生觸電危險，請第一時間撥打1911電力報修專線。此外，台電也正與台中市政府密切合作，優先排除倒塌路樹與招牌等障礙物，以利工程車進入坍方路段，加速搶通電力。