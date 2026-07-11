巴威颳強風高雄狀況一堆 11870戶停電、大樓磁磚剝落和號誌桿斷裂

中颱巴威襲高雄，颳6級強陣風，造成高雄一堆狀況，今天清晨強風造成台電設備受損，釀高雄全區共有約約1萬1870戶停電，台電搶修後，尚有5000餘戶尚未復電；此外，七賢一路有大樓磁磚剝落，飛落人行道和車道，幸無人受傷；大寮區有號誌桿不敵強風應聲而倒。

巴威颱風在高雄颳起6級強陣風，今天清晨造成高雄山區及大寮、楠梓、鳳山和仁武等區的台電設備受損，經台電統計高雄全區共有約1萬1870戶停電，其中光是鳳山區共有6088戶停電，台電人員冒雨搶修，目前全區尚有5000餘戶尚未復電。

此外，市區七賢路某大樓外牆磁磚疑因強風吹襲，大片磁磚突然剝落，磁磚飛落人行道及車道，滿地碎裂磁磚，所幸無人受傷。

位於大寮區光明路三段、大倫加油站前分隔島今天上午近8時許的號誌燈桿不敵強風吹襲應聲斷裂，燈桿占據車道，警方獲報通知交通局修復。

根據高雄氣象站統計，目前高雄市降下最多雨量區域在那瑪夏區的達卡努瓦，24小時的雨量達81.5毫米，氣象站指出，高雄山區仍屬大雨警戒範圍，山區請慎防坍方、落石，土石流及山洪暴發，低窪地區請嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動。