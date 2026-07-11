強風吹倒路樹也扯斷電線 南投竹山、鹿谷525戶一度陷停電

巴威颱風持續影響中部地區，南投縣今天上午陸續傳出停電災情，其中竹山鎮、鹿谷鄉因強風豪雨造成配電線路跳脫，截至目前已有525戶停電。台電獲報後立即調派搶修人員趕赴現場，全力恢復供電。

台電表示，今天上午受巴威颱風及外圍環流影響，南投縣各地風雨增強，部分地區配電線路因樹木倒伏及強風吹襲發生跳脫，竹山鎮及鹿谷鄉陸續傳出零星停電，搶修人員接獲通報後已第一時間投入復電作業。

受到颱風帶來強勁風勢影響，南投山區災情較為明顯，鹿谷往溪頭道路沿線可見零星樹木倒伏，所幸多數僅占據部分路面，未造成交通中斷，車輛仍可通行。不過，部分倒木壓損電力設施，成為此次停電主因。

台電指出，目前竹山、鹿谷地區仍持續接獲用戶及巡查人員回報停電災情，停電戶數已增至525戶，後續仍可能隨著災情清查持續調整。公司已動員搶修人力，視現場安全及天候狀況加速修復受損設備，盡速恢復供電。