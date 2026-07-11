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巴威颱風一度造成台南4千多戶停電 白天減弱百貨公司多正常營業

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市災害應變中心一級開設，昨晚市長黃偉哲主持第二次工作會報，聽取最新氣象分析及各單位防颱準備措施。圖／台南市政府提供
台南市災害應變中心一級開設，昨晚市長黃偉哲主持第二次工作會報，聽取最新氣象分析及各單位防颱準備措施。圖／台南市政府提供

台南市將軍區漚汪一帶昨晚突然陷入黑暗，路燈也不亮，民眾反映網路訊號不穩、行動網路速度變慢，生活受到影響，台電表示，此次停電為設備故障所致，造成4119戶停電，經搶修後，已於昨晚9時5分完成復電，4119戶已全數恢復供電。

民眾表示，停電期間不僅家中一片漆黑，網路也幾乎無法使用，台電人員冒內搶修，電力很快恢復後，網路服務也恢復正常。

台電提醒，若民眾發現仍有個別停電情形，可透過台電客服或停電通報管道反映，將儘速派員查修，以維持供電穩定。

巴威颱風上午風雨就趨緩，根據台南式粉專整理，多數百貨、商場正常營業，部分影城調整場次，百貨及商場方面，新光三越台南西門店、台南中山店及台南小北門店皆正常營業，南紡購物中心、三井Outlet Park台南、遠東百貨台南成功店、遠東百貨台南公園店及FOCUS時尚流行館也維持正常營運。

誠品生活台南宣布11日暫停營業。

影城方面，新光影城及麻豆戲院正常營業；威秀影城及南台影城取消中午12時前所有場次，12時後將視天候狀況另行公告；秀泰影城則宣布全天暫停營業。但提醒民眾前往消費或觀影前，仍可先查詢各店最新公告，以掌握即時營運資訊。

台南市政府防颱不敢輕忽，截至今天上午10時，全市共封閉3處道路及18座橋梁，其中道路均為預警性封閉，橋梁則包含17座預警性封閉及1座一般性封閉。

工務局表示，3處預警性封閉道路皆位於新市區，包括國道8號橋下車行箱涵（永就里長泰教養院旁農路）、三舍椰樹腳涵洞及周邊道路，以及南144線長泰教養院前路段。

橋梁方面，預警性封閉共17座，分布於永康、鹽水、新營、白河、新市、麻豆及楠西等區；另東山區東原二號橋因橋梁斷裂，持續維持一般性封閉。另截至昨晚8時40分，也預防性疏散撤離14區26里129人。

台南市政府提醒，民眾出門前可先查詢最新封橋、封路資訊，提前改道避開管制路段，並留意颱風最新動態及交通資訊，確保行車安全。

台南市災害應變中心一級開設，昨晚市長黃偉哲主持第二次工作會報，聽取最新氣象分析及各單位防颱準備措施。圖／台南市政府提供
台南市災害應變中心一級開設，昨晚市長黃偉哲主持第二次工作會報，聽取最新氣象分析及各單位防颱準備措施。圖／台南市政府提供

台南上午天空烏雲已陸續散去，但仍有間歇強風。記者吳淑玲／攝影
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