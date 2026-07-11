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基隆強風樹木碰觸電線線路跳脫 武昌街554戶停電逾6小時

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
巴威颱風侵襲，基隆今天強風及間歇性雨勢，凌晨中正區武昌街104巷因樹木碰觸電線導致線路跳脫，554戶停電逾6小時。圖／台電提供
巴威颱風侵襲，基隆今天強風及間歇性雨勢，凌晨中正區武昌街104巷因樹木碰觸電線導致線路跳脫，554戶停電逾6小時。圖／台電提供

巴威颱風侵襲，基隆今天強風及間歇性雨勢，凌晨3時40分中正區武昌街104巷附近，因樹木碰觸電線導致線路跳脫，554戶停電逾6小時。台電表示，上午10時搶修後恢復供電。

今天凌晨區武昌街104巷附近，因風雨逐漸增強，樹木碰觸電線，導致線路跳脫停電，影響中正區554戶用戶供電。

住戶反映，原本以為是臨時跳電，一下子就會復電，但一直沒有電來，因為颱風來窗戶緊閉，沒有電冷機機及電風扇都停擺，相當悶熱睡不著，認為停電很久，造成不便。

台電基隆區營業處表示，凌晨3時40分獲報後立即派員趕赴現場，進行樹木排除及線路搶修作業，已於上午10時完成修復，恢復全數供電。

台電提醒，受巴威颱風影響，風雨可能造成樹木倒伏或碰觸電力設備，民眾如發現相關情形，請勿靠近，並可立即通報台電處理，以維護自身安全。台電也將持續加強巡檢及待命搶修，全力維持供電穩定。

台電指出，自有人力及承攬商目前共計8個工班，已依災損情形分區陸續投入搶修；另24小時輪值搶修人力持續採隨報隨修處理零星停電案件，全力加速恢復供電。

巴威颱風侵襲，基隆今天強風及間歇性雨勢，凌晨中正區武昌街104巷因樹木碰觸電線導致線路跳脫，554戶停電逾6小時。圖／台電提供
巴威颱風侵襲，基隆今天強風及間歇性雨勢，凌晨中正區武昌街104巷因樹木碰觸電線導致線路跳脫，554戶停電逾6小時。圖／台電提供

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