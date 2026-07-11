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巴威重創嘉義山區逾5500戶停電 中埔最嚴重台電冒風雨搶修

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
巴威颱風重創嘉義山區逾5500戶停電，台電工程人員冒風雨搶修。圖／台電嘉義區處提供
巴威颱風重創嘉義山區逾5500戶停電，台電工程人員冒風雨搶修。圖／台電嘉義區處提供

中度颱風巴威挾帶強風豪雨襲台，嘉義山區電力設施受創，造成多處停電。台電嘉義區營業處統計，截至上午9時，嘉義縣累計停電戶數達5523戶，經搶修後仍有3930戶尚未恢復供電，其中以中埔鄉災情最為嚴重。

台電嘉義區處表示，颱風外圍環流帶來強勁陣風及局部豪大雨，造成山區多處路樹倒塌壓毀配電線路，並發生電桿傾斜、樹木倒壓電線等災情，停電區域主要集中在地形崎嶇的山區。截至上午，中埔鄉仍有3275戶停電，阿里山鄉503戶、大埔鄉152戶，其餘零星停電則分布在其他鄉鎮。

面對颱風災情，台電第一時間全面啟動颱風災害搶修應變機制，動員工程及維修人員、車輛及各項機具投入搶修作業，冒著風雨深入山區，希望盡快恢復供電。不過，台電強調，搶修工作始終秉持「人命優先、安全第一」原則。尤其去年丹娜絲颱風重創嘉義，曾造成超過30萬戶停電，更有1名台電員工在搶修時不幸遭高壓電擊殉職，讓所有第一線人員更加重視作業安全，在確認環境安全無虞後才會進行復電作業。

除了停電災情，嘉義縣、市成立一級災害應變中心，全面監控颱風動態。受7至10級強陣風影響，嘉義市截至目前已接獲6件災情通報，包括路樹倒塌、樹枝斷裂、圍牆倒塌及廣告招牌掉落等；嘉義縣多個鄉鎮也陸續傳出樹木倒塌，相關單位持續進行排除及搶修作業。

台電提醒，颱風期間若發現電線掉落、電桿傾斜或其他電力設施受損，切勿靠近，以免發生觸電危險。如遇停電，可撥打台電1911客服專線通報，也可利用台灣電力App或台電官網「颱風停復電資訊專區」查詢最新停復電資訊。嘉義縣、市政府呼籲，颱風影響期間風雨仍強，非必要請避免外出，配合各項防颱措施，降低災害風險，待天候穩定後，再由各單位加速完成災後復原工作。

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巴威颱風重創嘉義山區逾5500戶停電，台電工程人員冒風雨搶修。圖／台電嘉義區處提供

巴威颱風重創嘉義山區逾5500戶停電，台電工程人員冒風雨搶修。圖／台電嘉義區處提供
巴威颱風重創嘉義山區逾5500戶停電，台電工程人員冒風雨搶修。圖／台電嘉義區處提供

巴威颱風重創嘉義山區逾5500戶停電，台電工程人員冒風雨搶修。圖／台電嘉義區處提供
巴威颱風重創嘉義山區逾5500戶停電，台電工程人員冒風雨搶修。圖／台電嘉義區處提供

巴威颱風

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