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影／基隆港漲潮水漫堤岸 漁船頂強風、湧浪移泊險象環生
基隆港今天清晨吹起強風及間歇性大雨，又逢漲潮水已漲到堤岸，原本停泊東岸15號碼頭的十幾艘漁船，其中有2艘頂風又位最外側，頂著湧浪緊急開到東12號碼頭旁防波堤避風，船隻被強風吹到劇烈搖晃，讓人感受到強風的威力。
基隆港強風吹襲，原本停泊東岸15號碼頭的十幾艘漁船，其中2艘擔心受風面太大，又剛好泊靠在最外側湧浪太強，臨時離開現場前往東12號碼頭旁邊的防波堤避風。
船員忙著在碼頭拖拉䌫索固定船頭，東岸第9號碼頭也有船隻流動式泊靠應變，雨勢一陣陣，但風勢非常大。
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