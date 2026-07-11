快訊

不斷更新／高雄等8地區宣布了！巴威中颱暴風半徑縮小 全台12日停班課一覽

巴威直衝風雨卻不大？宜蘭人擠爆百貨 感謝「護國神山」：穩睡一晚上

「披頭散髮仍是巨無霸」中投彰花脫離巴威警報範圍 陸警縮小至8縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆港漲潮水漫堤岸 漁船頂強風、湧浪移泊險象環生

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆港漲潮水漫堤岸，漁船頂強風、湧浪移泊險象環生。記者游明煌／翻攝
基隆港漲潮水漫堤岸，漁船頂強風、湧浪移泊險象環生。記者游明煌／翻攝

基隆港今天清晨吹起強風及間歇性大雨，又逢漲潮水已漲到堤岸，原本停泊東岸15號碼頭的十幾艘漁船，其中有2艘頂風又位最外側，頂著湧浪緊急開到東12號碼頭旁防波堤避風，船隻被強風吹到劇烈搖晃，讓人感受到強風的威力。

基隆港強風吹襲，原本停泊東岸15號碼頭的十幾艘漁船，其中2艘擔心受風面太大，又剛好泊靠在最外側湧浪太強，臨時離開現場前往東12號碼頭旁邊的防波堤避風。

船員忙著在碼頭拖拉䌫索固定船頭，東岸第9號碼頭也有船隻流動式泊靠應變，雨勢一陣陣，但風勢非常大。

基隆港漲潮水漫堤岸，漁船頂強風、湧浪移泊險象環生。記者游明煌／翻攝
基隆港漲潮水漫堤岸，漁船頂強風、湧浪移泊險象環生。記者游明煌／翻攝

巴威颱風

延伸閱讀

陸船頻越界毒魚、破壞東沙島生態 立院內政委員會時隔8年登島考察

巴威襲沖繩倒數！石垣島暴風圈機率100% 日航取消10日48架次航班

影／巴威外圍環流發威！台東掀6米高長浪 「海景第一排」遭海巡勸離

陸預報 巴威颱風明晚在浙江福建沿海登陸

相關新聞

影／巴威豪雨釀溪水暴漲！新竹那羅派出所慘淹水 員警急撤安置

颱巴威挾帶豪雨侵襲新竹縣山區，造成溪水暴漲及局部淹水。新竹縣尖石鄉那羅派出所今天則因地勢低窪，受到那羅溪溪水暴漲影響，造成派出所淹水，新竹縣橫山分局表示，已緊急撤往人員到鄉公所規畫的安置地點「那羅文健站」。

巴威釀北市風雨交加！北投地熱谷旁泥土滑落 電線桿倒塌砸中汽車

巴威颱風暴風圈已籠罩台中以北、南投、宜蘭、花蓮陸地，風雨持續中，對彰化以北、南投、宜蘭、花蓮地區及馬祖構成威脅。台北市今天風雨交加，下午2點多北投區中山路47號、地熱谷旁，發生泥土滑落情況，還有一根電線桿倒塌及電線垂落，路邊多輛停放車輛遭波及，所幸現場無人受傷，轄區警方獲報已通知相關單位到場處理。

影／巴威直衝風雨卻不大？宜蘭人擠爆百貨 感謝「護國神山」：穩睡一晚上

巴威颱風直衝宜蘭，但宜蘭風雨沒有預估想像中劇烈，讓民眾感到驚訝，卻也鬆了口氣，網路更有人留言感謝「護國神山」。宜蘭氣象站今天說明原因，巴威路徑往北偏移，颱風逆時鐘轉，對蘭陽平原而言，吹北風再轉今天的西北風，宜蘭西北方有雪山山脈天然屏障，巴威越不過神山，守護宜蘭人平安度過風雨。

台北風勢變大、路樹傾倒！松山區出現9級陣風 預期晚間7時後漸減弱

台北市災害防救辦公室下午發布即時天氣提醒，目前台北市區風勢有逐漸變大趨勢，依照中央氣象署官網最新資料顯示，松山區已出現9級陣風、信義區也出現8級陣風，今晚7時前市區仍可能出現9級以上陣風，之後隨巴威颱風暴風圈逐步遠離，風勢預期於晚間7時後逐漸減弱。

巴威暴風圈正逼近馬祖…2件樹倒災情無人傷亡 12日海空交通停航

颱風巴威暴風圈正逼近馬祖，截至今天下午5時止，共2件樹倒災情，無人傷亡。連江縣政府交通旅遊局傍晚公告，明天全縣海空交通全...

台東縣宣布明正常上班、上課

台東縣政府通報：全縣明（12）日照常上班、上課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。