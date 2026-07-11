基隆風強雨不大過去24小時降雨32毫米 平溪產業道路樹倒阻路

巴威颱風侵襲，基隆市今天凌晨起到上午有間歇性雨勢，出現強風，但雨量不大，過去24小時降雨32毫米，有招間掉落、路樹傾倒等狀況。瑞芳警分局表示，平溪番子坑農路6號旁道路路樹倒塌，已設立交通錐及爆閃燈示警並通知公所災防人員搶修。

基隆市清防局今天上午6時30分統計指出，目前災害應變中心共受理25件案件，建物毀損災情7件、民生基礎設施災情7件、路樹災情4件及其他災情。目前已處理22件，處理中3件。基隆市市過去24小時降雨32毫米。

瑞芳警分局表示，平溪區番子坑農路6號旁道路路樹倒塌阻路，但車輛勉強可通行，現場已設立交通錐及爆閃燈示警並通知公所災防人員搶修。

通往東北角要道基隆北寧路，及外木山海海路及七堵區堵南1─1道路，昨晚10時都已預警性封閉，駕駛人要提早改道，目前尚未解決。

海巡單位指出，台二線新北蝙蝠洞前方及鼻頭前方道路目前實施預警性封閉，請民眾改道。