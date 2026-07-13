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巴威遠離 萬里溪堰塞湖 降為黃色警戒

聯合報／ 記者王思慧黃子騰胡瑞玲李柏澔葉信菉／連線報導

前天巴威颱風來襲，桃園機場創下「零起降、零出入境」紀錄，昨天清晨航班恢復，到昨晚客運量突破十六萬，比今年春節疏運的日均量還多。花蓮萬里溪堰塞湖昨下午四時起解除紅色警戒，調降為黃色警戒，林保署花蓮分署推估，近日可能溢流，警戒範圍內居民不可輕忽。

農業部統計，這次農業災損計二○三四萬元，苗栗縣受創最重，受損作物包含柿子、棗、苦瓜、一期水稻及食用番茄等。中南部等蔬菜主產地影響輕微，預估七月中下旬可恢復正常供應。

根據監測資料，昨天下午四時十分，萬里溪堰塞湖水位高程為一○八一點一二公尺，蓄水量約四二六點八七萬立方公尺，約占最大庫容五一○萬立方公尺的百分之八十三。林保署花蓮分署表示，昨用無人機空拍巡查，未發現新增滲流或管湧等異常情形，研判目前壩體穩定，調降層級為黃色警戒。

花蓮分署表示，堰塞湖降為黃色警戒後，警戒範圍居民可在萬榮鄉或鳳林鎮公所的安全管理下短暫返家整理及休息，花蓮縣府與鄉鎮公所仍須維持疏散撤離及收容安置整備，一旦發布紅色警戒，應依所擬撤離計畫在二小時內完成居民撤離，相關單位應嚴格遵守河道淨空，防止民眾進入河道與河岸。

桃園機場受到颱風影響，原定十一日起降的七六○架次客、貨運航班被迫全數取消，創下罕見「零起降、零出入境」紀錄。昨清晨起航班恢復，各地飛機鋪天蓋地朝桃園機場湧來，考驗航空業者及桃園機場調度及應變能力。

統計至昨晚七時卅分，出入境加上轉機旅客，總計十六萬九十二人，比今年春節疏運的日均量十五點五萬人還多。

巴威颱風

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