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神山擋風雨…「噶瑪蘭公主」笑了！宜蘭代理縣長秒截圖 網驚呼：好像

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
氣象署昨天下午公布巴威颱風降水圖，蘭陽平原竟出現一張帶著淺笑的人臉面容，代理縣長林茂盛驚喜截圖分享，神山守護宜蘭，「噶瑪蘭公主」也笑了，讓很多網友看了直呼「好像」。圖／翻攝自林茂盛臉書
氣象署昨天下午公布巴威颱風降水圖，蘭陽平原竟出現一張帶著淺笑的人臉面容，代理縣長林茂盛驚喜截圖分享，神山守護宜蘭，「噶瑪蘭公主」也笑了，讓很多網友看了直呼「好像」。圖／翻攝自林茂盛臉書

巴威颱風日前直撲宜蘭，所幸雪山山脈發揮保護作用，風雨並不大，昨天下午天色漸清，中央氣象署發布降水預報圖，蘭陽平原竟出現一張帶著淺笑的人臉面容，宜蘭縣代理縣長林茂盛驚喜截圖分享，神山守護宜蘭平安，「噶瑪蘭公主」也笑了，很多網友看圖直呼「真的很像」。

為了嚴防颱風，宜蘭縣政府與12鄉鎮市公所嚴陣以待，成立應變中心並接連召開整備會議，不過宜蘭風雨不大，直到昨天下午原本封閉的道路陸續開放，百貨公司營業，大家照常逛街，民眾感謝神山護佑。

林茂盛說，為掌握颱風動態，他時時上網關注氣象，氣象署11日下午發布預報圖，他3點多查看，赫然發現沒有風雨的蘭陽平原，降雨色塊竟然拼湊出一張微笑的臉龐，心中震動了一下，圖像彷彿帶著眼睛、鼻子與淺淺腮紅，原來神山擋風雨，「噶瑪蘭公主」笑了。

林茂盛今天在臉書貼文，「7級風暴風半徑籠罩整個宜蘭，在雪山山脈的護佑下，降低了風雨對宜蘭的影響；直到7/11氣象署14:30發布定量降水預報圖，出現了微笑的「噶瑪蘭公主」，也代表著一段《噶瑪蘭公主與龜將軍》的愛情故事，繼續守護著蘭陽平原⋯平安宜蘭」。

林茂盛今晚更把「噶瑪蘭公主」微笑圖，與蘭陽地理位置進行比對解析，點出公主的額頭是竹安溪口到蘭陽溪口間的海岸線、眉毛是蘭陽溪口、眼窩是蘭陽溪口到北方澳間的海岸線、鼻子是北方澳、嘴巴是粉鳥林港灣，耳朵位在大同鄉境內。

代理縣長細心妙喻，賦予淒美傳說《噶瑪蘭公主與龜將軍》溫馨的現代續集。相傳無法相聚的兩人分別化為蘭陽平原（公主）與龜山島（將軍），隔海遙遙相望。這次因降雨圖的巧合，就像噶瑪蘭公主在風雨過後展露笑顏，用溫柔的力量繼續守護這片土地與平原上的子民。

貼文曝光後，充滿溫馨感的畫面讓網友驚呼連連，紛紛留言「好像喔」、「公主現身了」、「真的是蘭陽平原的噶瑪蘭公主」、「太神奇」、「感恩」，連宜蘭市長陳美玲也寫下「天佑宜蘭，天佑台灣」，美麗巧合撫慰風雨後的民心。

氣象署昨天下午公布巴威颱風降水圖，蘭陽平原竟出現一張帶著淺笑的人臉面容，代理縣長林茂盛驚喜截圖分享，神山守護宜蘭，「噶瑪蘭公主」也笑了，讓很多網友看了直呼「好像」。圖／翻攝自林茂盛臉書
氣象署昨天下午公布巴威颱風降水圖，蘭陽平原竟出現一張帶著淺笑的人臉面容，代理縣長林茂盛驚喜截圖分享，神山守護宜蘭，「噶瑪蘭公主」也笑了，讓很多網友看了直呼「好像」。圖／翻攝自林茂盛臉書

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