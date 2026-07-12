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巴威颱風農損2034萬…「這縣市」最慘 柿子、棗、苦瓜、水稻、番茄等農產遭殃
巴威颱風已遠離台灣，但也造成部分農業災情，農業部農糧署彙整各縣市政府截至今傍晚查報資料，農業產物及民間設施估計損失計2034萬元，其中以苗栗縣損失1572萬元為多，受損作物包含柿子、棗、苦瓜、一期水稻及食用番茄等。
據農糧署統計，本次颱風造成農損以苗栗縣損失1572萬元（77％）、新北市損失203萬元（10％）及台中市損失128萬元（6％）較為嚴重。
農產損失部分，估計損失金額1844萬元，農作物被害面積199公頃，被害程度21％，換算無收穫面積42公頃，受損作物主要為柿，被害面積65公頃，損害程度29％，換算無收穫面積19公頃，損失金額1216萬元，其次為棗、苦瓜、一期水稻及食用番茄等。
民間設施損失部分，農田流失及埋沒估計損失金額180萬元，主因新北市農田流失1.8公頃；農業設施估計損失金額10萬元，主因桃園市溫網室塑膠布破損。
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