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巴威颱風重創公館鄉紅棗 災損初估288萬啟動每公頃救助8萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
巴威颱風造成苗栗縣公館鄉紅棗裂果，初步估計損失約288萬元，縣府等單位今天會勘，將啟動每公頃8萬元救助金。記者范榮達／攝影
巴威颱風造成苗栗縣公館鄉紅棗裂果，初步估計損失約288萬元，縣府等單位今天會勘，將啟動每公頃8萬元救助金。記者范榮達／攝影

巴威颱風7月11日單日在紅棗產地苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉，降下逾200公釐雨量，造成紅棗裂果，初步估計損失約288萬元，棗農擔心裂果引來東方果實蠅及鏽病等危害，災情會進一步擴大，縣府等單位今天會勘，將啟動每公頃8萬元救助。

苗栗縣種植紅棗面積達100公頃，公館主要產地約84公頃，巴威颱風豪雨導致紅棗嚴重裂果及落果，初步查報被害面積20公頃，災害率23%，損失約288萬元，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、農糧署北區分署長林傳琦等人今天勘災，公館鄉農會理事長徐集明、總幹事林幼詩等人反映受災農民的心聲。

縣府農業處指出，公館、銅鑼11日24小時累積雨量，分別234、216公釐，已經超過中央災損性天氣參數標準，依農業天然災害救助辦法，農友可以申請紅棗每公頃8萬元救助金，另，巴威颱風也造成南庄鄉甜柿損害，查報受害面積5公頃，災害率20%，損失約64萬元，因泰安鄉等地尚未查報，巴威颱風造成農損，還會持續擴大。

徐集明、林幼詩表示，公館紅棗產季初期，採收僅約一成，巴威颱風10日、11日大雨，造成5成以上出現裂果，今天又好天氣，裂果必須盡快採摘，否則後續可能造成東方果實蠅及鏽病等危害，希望中央、地方協助，減少農民的損失。

鍾東錦表示，紅棗結實纍纍，但有70%到80%的裂果，農民一年的辛苦泡湯，心中在淌血，除依農業天然災害救助外，縣府農業處研議補助棗農採果工錢，盡速清理落果、裂果，補貼農民損失，並避免果實蠅、鏽病發生。

巴威颱風造成苗栗縣公館鄉紅棗裂果，初步估計損失約288萬元，縣府等單位今天會勘，將啟動每公頃8萬元救助金。記者范榮達／攝影
巴威颱風造成苗栗縣公館鄉紅棗裂果，初步估計損失約288萬元，縣府等單位今天會勘，將啟動每公頃8萬元救助金。記者范榮達／攝影

巴威颱風造成苗栗縣公館鄉紅棗裂果，初步估計損失約288萬元，縣府等單位今天會勘，將啟動每公頃8萬元救助金。記者范榮達／攝影
巴威颱風造成苗栗縣公館鄉紅棗裂果，初步估計損失約288萬元，縣府等單位今天會勘，將啟動每公頃8萬元救助金。記者范榮達／攝影

巴威颱風 苗栗 銅鑼鄉 鍾東錦

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