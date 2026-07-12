巴威釀全台135人傷 花蓮萬里溪堰塞湖溢流將延後調降警戒

中颱巴威遠離台灣，中央災害應變中心統計全台災情累計3163件、共造成135人受傷。花蓮萬里溪堰塞湖因入流量下降，溢流時間恐延後，今天下午4時起調降為黃色警戒」。全台疏散撤離人數1萬5228人，目前仍有2644戶未復電，市話仍有1175戶待修復。

中央災害應變中心今天下午舉行第10次工作會報，經統計全國災情總數達3163件，其中路樹災情占1426件，民生及基礎設施損壞828件。傷亡部分，累計135人受傷（含7名外國籍人士）。

農業部表示，花蓮萬里溪堰塞湖因監測入流量已有下降趨勢，溢流時間可能延後，經與專家研判，決議將警戒等級由紅色調降為黃色，並落實管制措施，嚴禁民眾進入河道以策安全。

新竹縣北埔鄉、峨眉鄉尚有4278戶停水，預計今晚6時恢復供水；全台曾停電戶數24萬9114戶，目前仍有2644戶未復電，另外市話有1175戶待修復，預計13日中午修復；基地台有59台待修，預計14日中午修復。

中央災害應變中心指出，截至下午2時止，全台共計1萬5228人進行預防性撤離。目前6縣市、12鄉鎮市區共開設38處收容所，安置762人。