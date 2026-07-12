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巴威走了彰化明啟四方會勘 爭取延遲性農業災害列救助

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中颱巴威的風勢與雨勢比預期中小，員林滯洪池幾乎沒積水，彰化平原農作物初步通報損失不大。記者簡慧珍／攝影
中颱巴威的風勢與雨勢比預期中小，員林滯洪池幾乎沒積水，彰化平原農作物初步通報損失不大。記者簡慧珍／攝影

中颱巴威匆匆掠過，彰化縣今放晴又是高溫炎熱天氣，各鄉鎮市公所都沒接獲農業緊急災損通報，縣政府明起將安排四方會勘6月下旬豪大雨災害受損的農作物，特別是列為延遲性災害的品項，希望爭取天然災害現金救助。

被縣政府列為延遲性災害的農作物主要有芭樂、地瓜、花生，不過芭樂農張家豐說，6月下旬農民忙著修剪枝條刺激發芽結苞，巴威颱風的風勢不算大、雨水不少多，大多數芭樂果樹沒受影響，可能部分芭樂調節到夏季生長可能受損。

彰化縣大城番薯生產合作社理事長陳啟峰表示，6月大雨到巴威颱風，大城鄉番薯損失不一，應該是花生較嚴重。大城鄉民代表許瑞芳說，6月大雨後曾與農政單位、鄉公所四方會勘番薯，種植5、6個月接近採收期的受損最大，藤蔓連同地下莖拉起來幾乎爛光，少於5個月的幼小番薯確實沒什麼損傷，整體損失約兩成，希望上級會勘後補助受損的番薯農。

蔬菜方面白花椰損失不明，農民說昨下雨、今放晴，等明天較乾燥時揭開白花椰遮光布就大概知道損害情形，已知的是青蔥等菜類出現病蟲害徵兆，將詢問農業專家施救補救方法。

巴威 彰化 巴威颱風

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