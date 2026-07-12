國軍第三作戰區累計派遣425人次 協助北部災後復原

巴威颱風遠離，農業部林業及自然保育署依據水位及壩體監測資料、氣象署降雨預報綜合研判，萬里溪堰塞湖在未來12小時或24小時內不會達到紅色警戒水位，因此自今天下午4時起解除紅色警戒，調降為黃色警戒。林保署花蓮分署表示，近日可能溢流，會及時發布紅色警戒。

2026-07-12 16:39