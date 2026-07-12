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巴威吹落雙北招牌險釀禍 北市喊重罰、新北宣導加固為主

聯合報／ 記者張策洪子凱／新北即時報導
巴威颱風逼近，新北入夜後風雨增強，三重區正義北路上富邦銀行招牌突然倒下，橫在馬路上，險些擊中路過的公車、機車騎士，驚險萬分。圖／三重警分局提供
巴威颱風逼近，新北入夜後風雨增強，三重區正義北路上富邦銀行招牌突然倒下，橫在馬路上，險些擊中路過的公車、機車騎士，驚險萬分。圖／三重警分局提供

巴威颱風挾帶強風豪雨，雙北陸續傳出招牌、廣告物搖晃或掉落。新北市三重區正義北路一面大型招牌日前整片倒落車道，所幸未砸中行經車輛及人員。新北市工務局表示，平時由各區公所按月巡查，颱風前則透過公會轉知業者自主檢查及加固；台北市建管處則表示，若廣告招牌發生危及公共安全情形，將一律依法重罰。

根據新北市消防局統計，此次颱風期間共接獲招牌掉落15件、招牌欲墜15件。新北市工務局公寓大廈管理科長許雅惠指出，招牌平時由各區公所建立巡查機制，每月針對鏽蝕、老舊等情形進行巡視，若發現有安全疑慮，就會要求店家或招牌所有人改善。

許雅惠表示，颱風來襲前，工務局會透過相關公會轉知廣告業者，要求業者巡視已設置的廣告物是否牢固，若有大型帆布等設施，也應加強固定。目前颱風前的作法主要仍以宣導業者自主巡查、加固為主。

許雅惠說，招牌所有人平時本來就應善盡維護管理責任，若在一般天候下因未妥善維護，發生招牌掉落、砸傷人車等情形，可依建築法相關規定處理；但颱風期間涉及不可抗力的天候因素，會依颱風災害應變機制，由公所先進行現場安全維護及後續處置。

針對未來是否加嚴颱風前的管理措施，許雅惠表示，工務局仍會持續請公會加強向廣告業者宣導，提醒業者多加巡視及注意招牌安全；平時則維持由各區公所按月巡查的機制。她另補充，這次掉落的招牌若要重新設置，須依規定重新提出申請，取得許可後才能再行安裝。

北市部分，根據消防局統計，通報招牌或廣告物掉落搖晃有18件。台北市建管處表示，大多數通報案均是招牌有出現搖晃或帆布掉落情形，大型招牌掉落的通報案並不多，也沒有接獲因廣告招牌掉落有車損、人受傷情況，雖此次巴威颱風預期風雨較大，不過在事前宣導及防範下，相較於過去颱風，案件並沒有增加。

北市建管處長虞積學表示，此次從颱風來臨前就加強戒備，從上周一起不斷透過新聞稿等管道提醒業主、建物所有權人，包含工地施工圍籬、施工鷹架、護網、斜撐等假設工程落實加強固定，廣告招牌也務必檢查穩定性若有安全性疑慮也務必加強固定或先行拆除，若發生危及公共安全者，將一律依法予以重罰，宣導也收到不錯成效。

巴威颱風逼近，新北入夜後風雨增強，三重區正義北路上富邦銀行招牌突然倒下，橫在馬路上，險些擊中路過的公車、機車騎士，驚險萬分。圖／三重警分局提供
巴威颱風逼近，新北入夜後風雨增強，三重區正義北路上富邦銀行招牌突然倒下，橫在馬路上，險些擊中路過的公車、機車騎士，驚險萬分。圖／三重警分局提供

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