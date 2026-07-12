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阿里山林鐵搶修6處坍方 本線13日仍停駛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
林鐵搶修6處坍方，本線13日仍停駛。圖／阿里山林鐡及文資處提供
林鐵搶修6處坍方，本線13日仍停駛。圖／阿里山林鐡及文資處提供

巴威颱風遠離後，阿里山林業鐵路持續展開巡檢及搶修作業。阿里山林鐵及文資處表示，由於沿線仍有多處土石崩落及倒木待清理，阿里山林鐵本線（嘉義－阿里山）7月13日各班次列車持續停駛；配合阿里山國家森林遊樂區明天上午8時重新開園，園區內沼平線及神木線恢復營運，祝山線則持續停駛。

林鐵處表示，經巡檢發現獨立山路段17.980、18.450、18.520、18.710公里處、交力坪路段33.400公里處及二萬平路段64.350公里處，共有6處土石崩落及倒木災情，預計今天下午5時完成清理。不過，部分路段仍須待上述4處完成清理後才能進一步巡檢，因此本線列車暫無法恢復行駛。

林鐵處表示，配合阿里山國家森林遊樂區將於明天上午8時恢復開園，園區內沼平線及神木線同步恢復營運，提供遊客園區內接駁服務；祝山線則因路況因素持續停駛，後續將視天候及路線巡檢情形，再另行公告復駛時間。

林鐵處提醒，已訂票旅客可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款，最新營運資訊可至林鐵官網查詢。

阿里山林鐵續搶修，本線復駛時間未定。圖／阿里山林鐡及文資處提供
阿里山林鐵續搶修，本線復駛時間未定。圖／阿里山林鐡及文資處提供

林鐵搶修6處坍方，本線13日仍停駛。圖／阿里山林鐡及文資處提供
林鐵搶修6處坍方，本線13日仍停駛。圖／阿里山林鐡及文資處提供

阿里山林鐵續搶修，本線復駛時間未定。圖／阿里山林鐡及文資處提供
阿里山林鐵續搶修，本線復駛時間未定。圖／阿里山林鐡及文資處提供

阿里山林鐵續搶修，本線復駛時間未定。圖／阿里山林鐡及文資處提供
阿里山林鐵續搶修，本線復駛時間未定。圖／阿里山林鐡及文資處提供

巴威颱風

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