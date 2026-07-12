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因應颱風來襲…央行公布停止上班地區之退票從寬處理措施

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
因颱風來襲，部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，央行宣布從寬處理。聯合報系資料照
因颱風來襲，部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，央行宣布從寬處理。聯合報系資料照

因颱風來襲，部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，央行表示，依據訂定之「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理如下：

一、凡支票存款戶於7月10日、13日所發生之存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖、清償贖回或提存備付申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。惟支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，則該退票將會再列入紀錄。

二、支票存款戶因本次颱風遭受災害，致影響其票款清償能力者，得檢具證明文件向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害之註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算六個月內所發生之存款不足退票，暫不因各該退票達三張而通報為拒絕往來戶，且於該期間內辦妥重提付訖、清償贖回或提存備付之註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。

巴威颱風

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